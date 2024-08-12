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    4. Hobisini işe dönüştürdü! "Böyle bir yeteneğim olduğunu hiç bilmiyordum"

    Hobisini işe dönüştürdü! "Böyle bir yeteneğim olduğunu hiç bilmiyordum"

    12.08.2024 16:00
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    Mersin'de kadın girişimci Gizem Çoklar, hobi olarak ürettiği seramik ürünleri açtığı iş yerinden satmaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce hobi olarak evinde seramik ürünleri yapan Çoklar, Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarında ürünlerini sergiledikten sonra kendi dükkanını açarak, bir yandan el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştirirken, diğer yandan workshoplar yapmaya başladı.

    Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde kadın emeğini görünür kılmak, evdeki gizli iş gücünü açığa çıkarmak ve kadınlara farklı istihdam alanları oluşturmak için sürdürdüğü destek hizmetleriyle birçok üretici kadın kendi işinin sahibi oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kentin birçok bölgesinde açılan üretici kadın stantlarında kadınlar hem ürünlerini sergileyebiliyor, hem de satış yapıyor. Bu sayede hem sosyalleşen, hem çevre edinen, hem de kazanç sağlayan birçok kadın ise işlerini ilerleterek kendine pazar imkanı oluşturuyor.

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    Kimi kadın e-ticaret yapıyor, kimi de kendi iş yerini kuruyor. Bir arkadaşından öğrendiği seramik üretimini ilerleterek işe dönüştüren Gizem Çoklar ise ilk etapta Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda yer aldı. Artık kendi atölyesinde üretim, satış ve workshop yapan Çoklar, üretici kadın stantlarının kadınların yeteneklerini keşfetmesine katkı sunduğunu söyledi.

    "ÜRETİCİ KADIN STANTLARI ATÖLYEYE ADIM ATMAMA SEBEP OLDU"

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    Seramik üreticisi Gizem Çoklar, hobi olarak başladığı seramik ile 3 yıldır ilgilendiğini belirtti. Yakın zamanda bir atölye kurduğunu ifade eden Çoklar, "Üretici Kadın Stantları atölyeye adım atmama sebep oldu. Böylelikle sosyal medyada çok duyulmamı sağladı. Özellikle AVM stantları ve sahil stantları çok keyifli geçiyordu. Evde bir atölyem vardı. Daha çok workshop talebi aldığım için bir atölye kurmak istedim ve 7 ay önce de atölyemi açtım" dedi.

    "ÜRETİCİ KADIN STANTLARI ÇOK DESTEK OLUYOR"

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    Üretimin her aşamasına saygı duyduğunu dile getiren Çoklar, "Böyle bir yeteneğim olduğunu hiç bilmiyordum. Yine bir seramikçi arkadaşımın sayesinde öğrendim bunu. Onun atölyesinde eğitimler aldım. Daha sonra usta öğretici belgeleri aldım ve bu işin beni çok mutlu ettiğini gördüm. Gerçekten işten, kazançtan önce çok iyi geldiğini gördüm ve üretmekten başka bir şey düşünemez oldum. Kadınların hangi konuda yetenekleri varsa bu konuda ilerlemelerini çok isterim. Bu konuda üretici kadın stantları çok destek oluyor" diye konuştu.

    Çoklar'ın öğrencisi olan emekli fizyoterapist Nazire Ahlar da müşteri olarak geldiği iş yerinde seramiği keşfettiğini söyledi. Atölyenin keyifli olduğunu dile getiren Ahlar, "Evde kendim takılar yapıyorum ama malzemeleri hazır alıyordum. Artık malzemelerimi kendim tasarlıyorum" dedi. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Express
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    girişimci
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