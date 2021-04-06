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Hollanda bandıralı geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

06.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarla boğuşan Hollanda bandıralı kargo gemisinin mürettebatı Norveçli ekipler tarafından kurtarıldı.Norveç’te dev dalgalarla boğuşan Hollanda bandıralı kargo gemisinin mürettebatı nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Hollanda bandıralı geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Norveç açıklarında fırtına nedeniyle dev dalgalarla boğuşan Hollanda bandıralı kargo gemisinin mürettebatı Norveçli ekipler tarafından kurtarıldı.
Norveç’te dev dalgalarla boğuşan Hollanda bandıralı kargo gemisinin mürettebatı nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Norveç Kurtarma Koordinasyon Merkezi ekipleri, Eemslift Hendrika adlı 111 metre uzunluğundaki kargo gemisinde mahsur kalan 12 mürettebatı 3 helikopterle kurtardı. Kurtarma operasyonu sırasında mürettebatın bir kısmının denizden, diğerlerinin ise güverteden halatlarla helikoptere çekildiği belirtildi. Tüm mürettebatının güvenli bir şekilde kurtarıldığı ancak kargo gemisinin batma riskinin bulunduğu ve karaya doğru sürüklendiği kaydedildi.
Kargo gemisinin batması veya alabora olması durumunda gemideki akaryakıtın denize dökülme riski bulunuyor.

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