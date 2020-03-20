Hollanda Başbakanı halka seslendi: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var, sakin olun

Çalışanlara destek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Rutte, burada alışveriş yapan bir kişi ile yaptığı sohbet sırasında, "Evet, yeterli derecede var" ifadesini kullandı. Ardından rafları göstererek, "Tuvalet kağıtları yine raflarda" şeklinde konuştu.

'TUVALET İHTİYACIMIZI RAHATLIKLA GİDEREBİLİRİZ'

Konuşmasına devam eden Başbakan Rutte, "Önümüzdeki 10 yıl boyunca tüm ülkeye yetecek kadar tuvalet kağıdı var. Hepimiz rahatça ihtiyaç giderebiliriz" dedi.

Hollanda'da geçen hafta yaşanan koronavirüs paniği nedeniyle halk, tedbir amaçlı çok sayıda tuvalet kağıdı alarak evinde stok yapmıştı. Başbakan Rutte, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek" değerlendirmesinde bulunmuştu.

500'Ü AŞKIN SAĞLIK ÇALIŞANINA KORONAVİRÜSÜ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Son verilere göre Hollanda'daki vaka sayısı bugün 409 artarak 2 bin 460'a, can kaybı ise 18 artarak 76'ya çıkarken, virüs bulaşanların 594'ünün sağlık çalışanı olması dikkat çekti.

