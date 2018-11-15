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Hollanda BMGK'de Suudi Arabistan'a silah ambargosunu savunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:43 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok: - "Meclisin kabul ettiği bir önerge olduğu için BMGK'de silah ambargosunu savunacağım" - "Fransa, ABD ve İngiltere gibi büyük silah ihracatı yapan bazı ülkeler silah ambargosu uygulamak istemiyorlar. Biz Yemen'de daha ileri adımlar atmak isteyebiliriz ama büyük ülkeler bunu istemiyor"

LAHEY (AA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suudi Arabistan'a silah ambargosunu savunacağını söyledi.

Blok, Temsilciler Meclisi'nde bugün sunulan ve çoğunluğun kabul ettiği "Yemen'de ateşkes" ve "Suudi Arabistan'a silah ambargosu" içerikli önergeyle ilgili milletvekillerine açıklamada bulundu.

Suudi Arabistan'a silah ambargosu ile ilgili daha önceki fikrinin değişmediğini belirten Blok, "Meclisin kabul ettiği bir önerge olduğu için BMGK'de silah ambargosunu savunacağım. Çok fazla faydası olmayacaktır. Ben de Yemen'de yaşananların üzücü olduğunu biliyorum fakat Hollanda'nın bu konuda katkısının sınırlı olduğunu anlamamız lazım." dedi.

Hollanda'nın büyük bir silah ihracatı yapmadığına vurgu yapan Blok, "Fransa, ABD ve İngiltere gibi büyük silah ihracatı yapan bazı ülkeler silah ambargosu uygulamak istemiyorlar. Biz Yemen'de daha ileri adımlar atmak isteyebiliriz ama büyük ülkeler bunu istemiyor. Bazı AB üyesi ülkelerde ise silah ticaretindeki iş imkanının da etkisi var." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Suudi Arabistan'a karşı uyguladığı "kısıtlı silah ihracatı sistemi"nin dışına çıkmak istemediğine dikkati çeken Blok, BMGK'de bu sistemin üzerinde durulması gerektiğini savundu.

Yemen'de durumun "korkunç ve dramatik" olduğunu kaydeden Blok, "Ben BMGK'de daha çok Yemen'de ateşkesin ve insani yardımın ülkeye girişini savunmayı isterim. Buna sebep olanlar korkunç bir suç işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Ateşkes Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Hollanda Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok silah ambargosu Suudi Arabistan Yemen

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