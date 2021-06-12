HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak

Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak

12.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da ortaya çıkan ve "delta" olarak adlandırılan virüs varyantı nedeniyle, Hollanda hükümeti İngiltere'yi "çok yüksek riskli bölge" ilan etti. 15 Haziran Salı gününden itibaren Hollanda'ya gelecek İngiltere vatandaşlarına karantina zorunluluğu getirildi.

Hollanda 'çok riskli bölge' ilan ettiği İngiltere'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak

Hollanda hükümeti, Hindistan'da ortaya çıkan ve "delta" olarak adlandırılan virüs varyantı nedeniyle İngiltere'yi "çok yüksek riskli bölge" ilan etti. 15 Haziran Salı gününden itibaren Hollanda'ya gelecek İngiltere vatandaşlarına karantina zorunluluğu getirildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, bu kararın İngiltere'de koronavirüs vakalarının yeniden Şubat ayı sonundaki rakamlara ulaşması üzerine alındığını bildirdi.

Cuma günü bu ülkede 8 bin 125 yeni enfeksiyon açıklandı. İngiltere'deki enfeksiyonların yüzde 90'ının delta varyantı ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Delta varyantı olarak adlandırılan virüsün endişe verici olduğunu vurgulayan Hollanda hükümeti, İngiltere vatandaşlarına 15 Haziran gece yarısından itibaren karantina zorunluluğu getirilmesini kararlaştırdı.

İngiltere'den Hollanda'ya gelecek kişilerden en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi ya da en fazla 24 saat önce alınmış negatif hızlı test sonucu göstermeleri istenecek.

Hollanda'ya girişine izin verilen bütün yolcular, 10 gün sorunlu karantinaya tabi tutulacak. Karantina yükümlülüğüne uymayan kişilere 339 euro para cezası verilecek.'

Yüzde 50 daha fazla bulaşıcı

Seyahat kısıtlamaları, İngiltere'nin yanı sıra Bangladeş, Pakistan, Myanmar ve Nepal'den Hollanda'ya gelen kişileri de kapsayacak.

Kamyon şoförleri başta olmak üzere, taşımacılık sektöründe çalışanlar ise, karantina ve negatif test sonucu gösterme yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Hafta başında Hollanda'da 13 delta varyantı vakası saptandı. Halk Sağlığı Kurumu yetkililerine göre bu fazla bir sayı değil ancak dikkatli davranmak için bir uyarı. Çünkü delta varyantı, İngiltere'de ortaya çıkan alfa varyantından yüzde 50 daha fazla bulaşıcı.

Avrupa Birliği (AB) komisyonu, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ya da yeni tehlikeli virüs varyantlarının ortaya çıkması durumunda daha da sıkılaştırılması konusunda birlik üyesi hükümetlerin kendilerinin karar verme yetkisi bulunduğunu açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Sosyalizm evleniyor: Komünizm ve Leninizm de davetliSosyalizm evleniyor: Komünizm ve Leninizm de davetli

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.