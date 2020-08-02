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Hollanda'dan flaş Türkiye kararı! Karantina zorunluluğu kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Hollanda hükumeti, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 'riskli ülkelerden' dönen kişiler için uygulanan 14 günlük karantina zorunluluğuna son verdi. Bunun yerine, 'turuncu' ya da 'kırmızı' listedeki ülkelerden dönenlerin belirli bir süre evde kalması istenecek.

Hollanda'dan flaş Türkiye kararı! Karantina zorunluluğu kaldırıldı

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, riskli ülkelerden dönenlerden gelen şikayetler üzerine, zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Hollandalı bakan, zorunlu karantina için yasal dayanak bulunmadığını belirterek, Avrupa'da son günlerde turuncu ya da kırmızı bölge sayısının giderek artması nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı.

Hollanda, 'kesinlikle seyahat edilmemesi gereken' bölgeleri simgeleyen kırmızı liste ile 'zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken' bölgeleri kapsayan turuncu listedeki ülkelerden dönenleri, 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuyordu.

TÜRKİYE, TURUNCU LİSTEDE BULUNUYORDU

Turuncu listede bulunan Türkiye'den Hollanda'ya dönenler de, zorunlu karantina kapsamındaydı. Ancak, artık bu zorunluluk hükümetin kararıyla ortadan kalkmış oldu.

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