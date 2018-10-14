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Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 15:24 | Son Güncelleme

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Rusya ile siber savaş halinde olduklarını söyledi.

Hollanda'dan Rusya açıklaması: Siber savaş halindeyiz

Ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklayan Bijleveld, bugün Hollanda televizyonu NPO'ya verdiği demeçte Rusya ile siber savaş halinde olduklarını ileri sürdü.

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