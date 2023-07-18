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Hollanda'dan Türkiye adımı! O kısıtlama kaldırıldı

18.07.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı'nın yayımlandığı ortak metinde Türkiye için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu metinde Hollanda savunma sektörünün ekonomik canlılığının ihracata bağlı olduğu vurgulandı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan için geçerli olan kısıtlamaların da kaldırılmasına karar verildi.

Hollanda'dan Türkiye adımı! O kısıtlama kaldırıldı

Hollanda, Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararını kaldırdığını açıkladı.

BAKANLIKLARDAN ORTAK METİN

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı, savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin ortak metin yayımladı. Üç bakanlığın ortak metninde, Avrupa'da savunma işbirliğinde daha fazla yakınlaşmanın teşviki için Hollanda hükümetinin silah ihracat kontrolleriyle ilgili aldığı önlemler açıklandı.

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"AVRUPA'DA ADİL REKABET GEREKİYOR"

Hollanda hükümetinin, Avrupa savunma işbirliğini güçlendirmek ve Hollanda'nın bu projelere katılımını teşvik etmek istediği aktarılan metinde, bunun Avrupa'da adil rekabet gerektirdiğine işaret edildi.

Metinde, Hollanda savunma sektörünün ekonomik canlılığı ve yenilikçi gücünün büyük ölçüde ihracata bağlı olduğuna dikkat çekilerek, bu sektörün cirosunun yarısından fazlasının (yüzde 54'ünün) ihracattan geldiğinin altını çizildi.

İKİ ÜLKEYLE DAHA KALDIRDILAR

Bu bağlamda halihazırda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararının derhal sona ereceği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye savunma sanayi

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