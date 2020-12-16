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Hollanda, Irak'ta bombaladığı Havice kasabasını yeniden inşa edecek

16.12.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Hollanda, Irak'ta bombaladığı Havice kasabasını yeniden inşa edecek

Hollanda, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele amacıyla 2015 yılında oluşturulan uluslararası koalisyonun F-16 uçaklarıyla bombalanan Irak'ın Kerkük kenti yakınlarındaki Havice kasabasını yeniden inşa edecek.

Hollanda, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele amacıyla 2015 yılında oluşturulan uluslararası koalisyonun F-16 uçaklarıyla bombalanan Irak'ın Kerkük kenti yakınlarındaki Havice kasabasını yeniden inşa edecek.

Hollanda Savunma Bakanlığı, 70 sivilin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle büyük hasar gören kasabanın yenilenmesi için 4 milyon euro ayırdı.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, 1,5 yıl içinde Havice'deki elektrik şebekesi ve temel altyapı tamamen yenilenecek.

Yeniden yapılanma çerçevesinde, harabeye dönen kasabadaki enkaz temizlenerek, hasarlı binalar onarılacak. Tamamen yıkılan binaların yerine yenileri yapılacak.

Saldırıda ölen sivillerin tazminat talebini geçici olarak reddeden Hollanda Savunma Bakanlığı, silahların konuşlandırılması sonucu ortaya çıkan sorumluluk nedeniyle "gönüllü tazminat" kararı aldı. Bu kapsamda, Havice'nin yeniden yapılanması gündeme geldi.

Uluslararası koalisyonda görevli Hollanda Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-6 uçaklarının, 3 Haziran 2015 gecesi Kerkük'ün 45 kilometre batısındaki Havice'ye düzenlediği hava saldırısında, IŞİD'in patlayıcı üssü olduğu belirtilen bir fabrika hedef alındı.

Saldırıda sivillerin öldüğü bilgisi kamuoyundan gizlendi

Bombardıman ve vurulan fabrikadaki patlayıcıların infilakı nedeniyle en az 400 konut kısmen ya da tamamen yıkıldı, kasaba harabeye döndü. Saldırıda 23'ü çocuk en az 70 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirlendi.

Dönemin Hollanda hükümeti, saldırıda sivillerin öldüğü bilgisini kamuoyundan gizledi. Kamu yayıncısı NOS ve NRC gazetesi muhabirleri, geçen yıl Hollanda F-16'ları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında sivillerin öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Çok sayıda sivil Havice'den göç etmişti

Ülkesinin sorumluluğunun ortaya çıkarılması üzerine Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Havice'de meydana gelen hasarı telafi etme sözü verdi.

Hollandalı avukat Liesbeth Zegveld, hava saldırısında yaşamını yitiren sivillerin yakınları adına Nisan ayında Savunma Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı.

Hollanda F-16'larının gerçekleştirdiği hava saldırısı, bağımsız bir komisyon tarafından soruşturuluyor. Komisyon, saldırıda en az 70 sivilin nasıl öldürüldüğü konusu üzerinde duruyor.

Komisyonun vereceği karar doğrultusunda, Hollanda'nın saldırıda yaşamını yitiren sivillerin yakınlarına da gönüllü tazminat ödemesi gündeme gelecek.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı ve Hollanda Başsavcılığı tarafından yapılan incelemlerde, soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmişti.

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