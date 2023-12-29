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Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen 'Savaşa hazırlıklı olmalıyız' açıklaması! 'Tek anladıkları dil var, o da...'

29.12.2023 06:51 | Son Güncelleme:
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Hollanda'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." dedi. Açıklamasının devamında Wijnen, "Hollanda'nın, işler ters gittiğinde tüm toplumun hazır olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen 'Savaşa hazırlıklı olmalıyız' açıklaması! 'Tek anladıkları dil var, o da...'

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesine orduya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA İLE SAVAŞA HAZIRLIK OLMALIYIZ"

Hollanda'nın Rusya ile çatışmaya daha hazırlıklı olması gerektiğini belirten Wijnen, bunun "herkesin miğfer takmaya" başlayacağı anlamına gelmediğini ancak ülkesinin, Rusya'ya sınırı olan ve halkının savaşa çok daha hazırlıklı olduğu İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkeleri örneğini takip etmesi gerektiğini vurguladı. Wijnen, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

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"TÜM TOPLUM HAZIR OLMALI"

Wijnen, "Hollanda'nın, işler ters gittiğinde tüm toplumun hazır olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hollanda'nın Rusya'ya 1500 kilometre mesafede olduğu için güvenliği garanti altındaymış gibi düşünmemesi gerektiğini kaydeden Wijnen, "Rusya'nın anladığı tek bir dil var, o da güçlü bir ordu." değerlendirmesinde bulundu.

"PERSONEL AÇIĞININ GİDERİLMESİ ELZEM"

Wijnen, bu kapsamda Savunma Bakanlığındaki personel açığının giderilmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Görevini 1 Ocak'ta devredecek olan Wijnen, 2021'den bu yana Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Hollanda Rusya savaş
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