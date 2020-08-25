Hollanda ve Belçika'daki hastalar ikinci kez koronavirüse yakalandı

Hong Kong'da 33 yaşındaki bir erkeğin 4 ay sonra ikinci kez koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, benzer bir durumun Hollanda ve Belçika'da da saptandığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda'da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde ikinci kez enfeksiyon kaptığını söyledi.

Belçika'nın Leuven kentindede 3 ay önce Covid-19 tedavisi gören bir kadın hastanın, tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi. Belçikalı virolog Marc Van Ranst'a göre, bu iyi bir haber değil.

Kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Van Ranst'a göre, Hollanda ve Belçika'da ortaya çıkan tekrar enfeksiyonların istisna olup olmadığı hala belirsiz. Ancak bilim insanlarına göre, zatan şu anda iki vaka var ve bunun devamı da gelebilir,

Belçikalı kadın hastanın koronavirüse ilk yakalandığı sırada şikayetlerinin hafif olduğuna işaret eden Van Ranst, "Hafif seyreden vakalarda vücut, daha az antikor üretir. İlk seferdeki antikorlar, ikinci enfeksiyonu önlemek için yeterli olmaz" dedi.