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Hollanda ve Belçika'daki hastalar ikinci kez koronavirüse yakalandı

25.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Hollanda ve Belçika'daki Covid-19 hastası iki kişinin, iyileştikten birkaç ay sonra yeniden koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı. Uzmanlar bu iki vakanın istisna olup olmadığını araştırıyor.

Hollanda ve Belçika'daki hastalar ikinci kez koronavirüse yakalandı

Hong Kong'da 33 yaşındaki bir erkeğin 4 ay sonra ikinci kez koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, benzer bir durumun Hollanda ve Belçika'da da saptandığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda'da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde ikinci kez enfeksiyon kaptığını söyledi.

Belçika'nın Leuven kentindede 3 ay önce Covid-19 tedavisi gören bir kadın hastanın, tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi. Belçikalı virolog Marc Van Ranst'a göre, bu iyi bir haber değil.

Kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Van Ranst'a göre, Hollanda ve Belçika'da ortaya çıkan tekrar enfeksiyonların istisna olup olmadığı hala belirsiz. Ancak bilim insanlarına göre, zatan şu anda iki vaka var ve bunun devamı da gelebilir,

Belçikalı kadın hastanın koronavirüse ilk yakalandığı sırada şikayetlerinin hafif olduğuna işaret eden Van Ranst, "Hafif seyreden vakalarda vücut, daha az antikor üretir. İlk seferdeki antikorlar, ikinci enfeksiyonu önlemek için yeterli olmaz" dedi.

Belçikalı uzman, tekrar eden enfeksiyon kurbanlarının, koronavirüse karşı daha duyarlı olabileceğini ve 6-7 ay sonra yeniden hastalanabileceklerini savundu.

Virolog Marion Koopmans da, Hollanda Televizyonu'a (NOS) yaptığı açıklamada, WHO tarafından, korona hastalarının yeniden enfeksiyona maruz kalmasının beklendiğini ancak şimdiye kadar buna ilişkin bir kanıt bulunamadığını söyledi.

Koopmans, enfeksiyon sonrası hastaların ürettiği antikor miktarında büyük farklılıklar saptandığını vurgulayarak, daha şiddetli şikayetlere sahip hastaların antikor sayısının yüksek olduğuna işaret etti. Hollandalı uzman, "Antikor oluşturmuş olmanız, virüse karşı bağışık olduğunuz anlamına gelmez" diye konuştu.

WHO Danışmanı Koopmans, tekrar eden koronavirüs vakalarının dikkatlice araştırılarak, daha çok sayıdaki insanda daha sık ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesini istedi.

Koronavirüs enfeksiyonlarının hepsinin farklı bir genetik koda sahip olduğunu vurgulayan Koopmans, daha büyük bir hasta grubunun uzun süre izlenerek, virüsün hangi genetik koda sahip olduğunun belirlenmesini önerdi.

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