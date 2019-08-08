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Hollanda ve İsviçre'ye UNRWA uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

FKÖ'ye bağlı Mülteci Halk Komiteleri Başkanı Muayyin Ebu Ukal: "BM'ye bağlı bu kuruluşun çalışması insani bir ihtiyaçtır. UNRWA'ya yardımları askıya alma kararının ciddi insani sonuçlara neden olacağı konusunda uyarıyoruz"

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Mülteci Halk Komiteleri, Hollanda ve İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yönelik yardımları askıya alma kararının ciddi insani sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Mülteci Halk Komiteleri Başkanı Muayyin Ebu Ukal, Hollanda ve İsviçre'nin kararıyla ilgili Filistinli grupların katılımıyla Gazze'deki BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi önünde basın açıklaması yaptı.

UNRWA'nın yardımlarının bölgedeki barış ve istikrarın devamı için önemli olduğunu belirten Ebu Ukal, "Yardımları askıya alan ülkeleri kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. BM'ye bağlı bu kuruluşun çalışması insani bir ihtiyaçtır. Yardımları askıya alma kararının ciddi insani sonuçlara neden olacağı konusunda uyarıyoruz." dedi.

UNRWA'nın daha sıkı denetlenmesi için her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade eden Ebu Ukal, ayrıca kuruluşun çalışmalarını sürdürmesi için bütçesine sürekli kaynak oluşturulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine geçen hafta soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Hollanda ve İsviçre, iddiaların basına yansımasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

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Gazze Hollanda isviçre Mülteci Halk Komiteleri UNRWA

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