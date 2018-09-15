Hollanda'da AB'nin göç politikaları protesto edildi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Avrupa Birliği'nin (AB) mülteci ve göçmen karşıtı politikaları protesto edildi.

Farklı kurumlar tarafından organize edilen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoya çok sayıda kişi katıldı.

Dam Meydanı'nda toplanan, "insancıl bir göç politikası" ve "insanlara kapıyı aç, sermayeye değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sınırsız dayanışma", "önce insan hakları", "herkese kapımız açık", "sınırları aç" ve "ırkçılığa yer yok" yazılı dövizlerle, "zaman ne zamanı, dayanışma zamanı, ne istiyoruz, mültecilere özgürlük" ve "sınıra hayır, ulusalcılığa hayır, sürgünü durdur" sloganları atarak Museumplein Meydanı'na yürüdü.

Uluslararası Sosyalistler Vakfı Başkanı Ewout van den Berg, AA muhabirine, ülkelerinden savaş nedeniyle kaçan mülteciler ve çocukların güvenli olmayan ülkelere geri gönderilmesine dikkati çekmek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Akdeniz'deki ölümlerin utanç verici olduğuna işaret eden van den Berg, "Sınırlar bilinçli bir şekilde kapatıldığı için mülteciler gemilerle hayatlarını ortaya koyarak AB'ye gelmeye zorlanıyorlar. Ülkesinden açlık, savaş, Batı'nın bombasından veya herhangi bir sebepten dolayı kaçan insanlar için kapılarımızı açmamız lazım. Onların boğulmasına sebep olmak yerine buraya gelebilmeleri için imkanlar sağlamamız lazım." diye konuştu.