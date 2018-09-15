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Hollanda'da AB'nin göç politikaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:06 | Son Güncelleme

Uluslararası Sosyalistler Vakfı Başkanı Ewout van den Bergh: - "Sınırlar bilinçli bir şekilde kapatıldığı için mülteciler gemilerle hayatlarını ortaya koyarak AB'ye gelmeye zorlanıyorlar" - Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Numan Yılmaz: - "Batı ülkelerinin diğer ülkelerde savaş başlatıp ya da savaşa katkıda bulunup oradan kaçan insanlara kapıları kapatması vicdansızlık"

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Avrupa Birliği'nin (AB) mülteci ve göçmen karşıtı politikaları protesto edildi.

Farklı kurumlar tarafından organize edilen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoya çok sayıda kişi katıldı.

Dam Meydanı'nda toplanan, "insancıl bir göç politikası" ve "insanlara kapıyı aç, sermayeye değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sınırsız dayanışma", "önce insan hakları", "herkese kapımız açık", "sınırları aç" ve "ırkçılığa yer yok" yazılı dövizlerle, "zaman ne zamanı, dayanışma zamanı, ne istiyoruz, mültecilere özgürlük" ve "sınıra hayır, ulusalcılığa hayır, sürgünü durdur" sloganları atarak Museumplein Meydanı'na yürüdü.

Uluslararası Sosyalistler Vakfı Başkanı Ewout van den Berg, AA muhabirine, ülkelerinden savaş nedeniyle kaçan mülteciler ve çocukların güvenli olmayan ülkelere geri gönderilmesine dikkati çekmek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Akdeniz'deki ölümlerin utanç verici olduğuna işaret eden van den Berg, "Sınırlar bilinçli bir şekilde kapatıldığı için mülteciler gemilerle hayatlarını ortaya koyarak AB'ye gelmeye zorlanıyorlar. Ülkesinden açlık, savaş, Batı'nın bombasından veya herhangi bir sebepten dolayı kaçan insanlar için kapılarımızı açmamız lazım. Onların boğulmasına sebep olmak yerine buraya gelebilmeleri için imkanlar sağlamamız lazım." diye konuştu.

Van den Berg, hükümetten mültecileri kabul etmesini ve çocukları güvenli olmayan ülkelere geri göndermemesini istediklerini belirtti.

Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclis Üyesi Numan Yılmaz da bir insanın değerinin bir kağıt parçası olan pasaport üzerinden belirlenmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Batı ülkelerinin diğer ülkelerde savaş başlatıp ya da savaşa katkıda bulunup oradan kaçan insanlara kapıları kapatması vicdansızlık. Biz bugün bunun için buradayız çünkü buna karşıyız ve her zaman karşı geleceğiz ve sesimizi duyuracağız." ifadelerini kullandı.

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AB göç politikaları amsterdam Hollanda protesto

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