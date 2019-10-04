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Hollanda'da ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Rotterdam kentinde, camiye bir zanlıyı yakalamak için ayakkabıları ve köpeğiyle giren polis tepkiye yol açtı - Rotterdam Polis Sözcüsü Ronald Dekker: - "Zanlının tehlikeli olmasından dolayı etrafta bulunan kişilerin ve polisin de tehlikeye girmemesi için ihtar yerine böyle bir operasyon yapılması gerekiyordu"

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, telefonla yapılan şikayet üzerine ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polis tepki çekti.

Rotterdam kentinde Faslıların gittiği Esselam Camisi yönetimi, bir suça karışan zanlıyı tehlike oluşturduğu gerekçesi ile yakalamak için ayakkabıları ve köpeği ile camiye baskın yapan polise tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen Esselam Camisi yöneticisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir durumda polisin cami yönetimini haberdar etmesinin daha uygun olacağını söyledi.

Polisten detaylı açıklama beklediklerini belirten yönetici, 17 Eylül'de yaşanan olayın dün akşam sosyal medyada yayınlanan camiye baskın görüntülerinin üzerine kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

Yönetici, olayla ilgili en kısa zamanda basın bildirisi yayımlayacaklarını ve polisin de davet edileceği bilgilendirme toplantısı yapmak istediklerini kaydetti.

Rotterdam Polis Sözcüsü Ronald Dekker, aldıkları tehlikeli bir suç ihbarı üzerine camiye baskın yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Zanlının camiye girmeden kısa süre önce ağır bir suç işlediğini aktaran Dekker, "Bize telefon açıp şikayet eden kişi zanlının camiye girdiği bilgisini verdi. Zanlının tehlikeli olmasından dolayı etrafta bulunan kişilerin ve polisin de tehlikeye girmemesi için ihtar yerine böyle bir operasyon yapılması gerekiyordu. Zanlının nasıl tehlikeli biri olduğu görüntülerden belli çünkü aniden polise saldırmaya başladı." dedi.

Dekker, camiye yapılan baskının prosedürlere uygun olduğunu ifade ederek zanlının hala gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

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