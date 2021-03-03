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Hollanda’da Covid-19 test merkezi yakınlarında patlama

03.03.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Hollanda’nın Bovenkarspel bölgesinde yer alan korona virüs test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi.Hollanda’nın Bovenkarspel bölgesindeki bir korona virüs test merkezinin yakınlarında yerel saatle 06.55’te patlama meydana geldi.

Hollanda’nın Bovenkarspel bölgesinde yer alan korona virüs test merkezi yakınlarında patlama meydana geldi.
Hollanda’nın Bovenkarspel bölgesindeki bir korona virüs test merkezinin yakınlarında yerel saatle 06.55’te patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, merkezin camlarının kırıldığı, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Bölge inceleme yapılmak üzere kordon altına alındı. Test merkezi geçici olarak kapatılırken, tüm randevuların iptal edildiği duyuruldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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