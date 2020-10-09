Hollanda'da 'korona yasa tasarısını' protesto eden 80 kişi gözaltına alındı

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi ile Sosyalist Parti, yasaya ilişkin şüphelerini korurken, parlamentoda çoğunluk, hükümete salgınla mücadele için kısa süreli geniş yetki verilmesine sıcak bakıyor.

Lahey polisi, gösteriyi izinsiz olduğu gerekçesiyle dağıttı. Daha sonra yeniden parlamento önünde toplanan gruptan 80 kişi gözaltına alındı.

Hükümet, zorunlu maske uygulaması gibi salgına karşı etkin önlemler alabilmek için bir acil durum yasa tasarısı hazırladı.

Son haftalarda salgının yeniden şiddetlendiği Hollanda, Fransa ve İspanya ile birlikte Avrupa'daki en kötü ülkelerden bir haline geldi. Hollanda, vaka artışları bakımından Çek Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

Çünkü Hollanda'da Eylül ayından itibaren enfeksiyon oranı her hafta düzenli olarak yükseliyor. Hastaneye ve yoğun bakım servislerine kabul edilen hasta sayısı da aynı düzeyde artış gösteriyor.

Bu nedenle Hollanda makamları, Covid-19 hastalarının Almanya'nın Kuzey Ren Westfalya eyaletindeki hastanelerin yoğun bakım servislerine göndermek için Alman yetkililerle görüşüyor.

İkinci dalganın en önemli nedeni 'partilere katılan gençler'

Hollandalı yetkililere göre, salgını ikinci dalgasının daha şiddetli yaşanmasının en önemli nedeni, İspanya ve Fransa tatiline giden ve buralarda kalabalık partilere katılan gençler.

İkinci dalgada enfeksiyonların çoğunlukla gençler arasında görülmesi, bu konudaki görüşleri destekler nitelikte.

Flaman virolog Marc Van Ranst, Belçika ve Hollanda'da, gençler arasındaki enfeksiyonların ileri yaş gruplarına geçmeyeceğine dair bir görüş bulunduğunu belirterek, "Bu saçmalıktı. Virüs gençlerden ebeveynlerine ve sonra büyükanne ve büyükbabalarına geçiyor, bunun her geçen gün olduğunu görüyoruz" dedi.

Hollanda'da sağlık yetkililerine göre enfeksiyonların çoğu iç mekanlarda bulaşıyor. Ancak İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki gibi Hollanda'da kalabalık aile kültürü yok.