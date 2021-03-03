Hollanda'da koronavirüs test merkezinde patlama: Polis soruşturma başlattı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın kuzeyindeki Bovenkarspel kasabasındaki bir koronavirüs test merkezinde Çarşamba sabahı bir patlama meydana geldi. Polis sözcüsü, patlamayla ilgili olarak, "Büyük olasılıkla test merkezini hedef alan bir saldırı" dedi. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.

Bovenkrspel'daki test merkezi henüz açılmadan, saat 06:55'de metal boru içine yerleştirilen düzenek patladı.

Koronavirüs testlerinin yapıldığı binanın camları kırıldı.

Patlama sırasında binada bulunan güvenlik görevlisi yara almadan kurtuldu. Test merkezindeki randevular, bir süreliğine ertelendi.

Olay yerinde başka patlayıcı bulunup bulunmadığını belirlemek için imha ekipleri görevlendirildi.

Test merkezlerine saldırılar

Hollanda'da son iki ayda daha önce iki kez test merkezlerine saldırı düzenlenmişti.

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği 23 Ocak'ta, aşırı sağcı partilerin çağrısıyla ülkenin doğusundaki Urk kentinde bu kararı protesto eden göstericiler, koronavirüs test merkezini ateşe vermişti.

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Ocak ayı sonunda da Amsterdam yakınlarındaki Hilversum kasabasında başka bir test merkezine saldırı düzenlendi.