HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da Müslümanlara saldırı tehdidinde bulundu, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı

Hollanda'da Müslümanlara saldırı tehdidinde bulundu, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı

20.02.2020 13:30 | Son Güncelleme

Sosyal medya aracılığıyla ülkedeki Müslümanları tehdit eden ve annesinin ihbarı üzerine yakalanan 33 yaşındaki bir erkek, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da Müslümanlara saldırı tehdidinde bulundu, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı

Hollanda'da sosyal medya aracılığıyla ülkedeki Müslümanlara yönelik katliam tehdidinde bulunan ve annesinin ihbarı üzerine yakalanan 33 yaşındaki bir erkek, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Marknesse kasabasında annesi ile birlikte yaşayan zanlı, "Terör amaçlı tehdit girişimi" nedeniyle suçlu bulundu.

Hollandalı sanık, davaya konu olan tehdit mesajını 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen cami saldırısının ardından yayımladı.

Facebook hesabında 50 kişinin öldüğü cami saldırısı ile olarak, "Harika oldu" diyen sanık, "Yarın aynısını yapacağım. Lanet Müslümanları öldürmek için bir silah alacağım" mesajını paylaştı.

'40 Müslüman öldürmek istiyorum' diye bağırdı

Annesinin bu mesajı görerek polise haber vermesi üzerine kısa sürede gözaltına alınan sanık, polise, "40 Müslüman öldürmek istiyorum" diye bağırdı.

Tehdit mesajını alkolün etkisiyle yazdığını öne süren Hollandalı, saldırı yapmak gibi bir amacının olmadığını savundu.

Yapılan incelemede Hollandalı sanığın "aşırı sağcı ideolojik yönünün bulunmadığı", sadece ciddi alkol ve duygularını ifade edememe sorunu bulunduğu kanısına varıldı.

Mahkeme, sanığın 3 yıl boyunca zorunlu alkol tedavisi görmesine ve denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Almanya: Hanau'daki saldırgan aşırı sağcı ve yabancı karşıtı, terör şüphesi var

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştıNijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Diğer Haberler
İran'da ölümlerin ardından 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İran'da 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İran'dan bir korkutan koronavirüs haberi daha!

İran'dan bir korkutan koronavirüs haberi daha!

Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Almanya’daki saldırgandan ırkçı itiraf mektubu

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 103'e ulaştı

Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

Trump'ın Julian Assange'a 'af teklifinde bulunduğu' iddia edildi

Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

Maden kazasında ölen işçiler için 14 yıl sonra yeni karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.