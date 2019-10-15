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Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 23:43 | Son Güncelleme

Rotterdam Başkonsolosluğunca düzenlenen etkinlikte müzisyen Karsu, Türk gençlerle bir araya geldi

ROTTERDAM (AA) - Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunca düzenlenen "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında müzisyen Karsu, Türk gençlerle bir araya geldi.

Başkonsolosluğun, alanında başarı elde edenleri gençlerle buluşturduğu söyleşinin üçüncüsüne Hollandalı gurbetçi bir ailenin kızı olan müzisyen Karsu konuk oldu.

Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı söyleşide Karsu, anlattığı başarı ve hayat hikayelerinin yanı sıra dinleyicilere tavsiyelerde bulundu.

Karsu, başarısının sırrını inandığı yoldan sapmadan önündeki engelleri olumlu fırsatlara çevirmek olarak açıkladı.

Karsu, lisede 19 yaşındayken Amsterdam'da babasının restoranında garsonluk yaptığı sırada New York'ta Carnegie Hall'de 3 bin seyirci ve bazı ünlülerin karşısında konser vermesinin müzik hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şans elime geçtiği için kaçırmak istemedim ve bana verilen bu fırsatı müzisyen olma yolunda değerlendirmek istedim. Müzisyenliği en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ünlü olmak değil iyi bir müzisyen olmak istemiştim. Olursa güzel olur olmasa da eğitim hayatıma her zaman devam edebilirdim."

Konservatuvara başvurduğunu fakat alınmadığını anlatan Karsu, "Bana göre tek kapı konservatuvardı ve orada profesyonel müzisyen olacağımı düşünmüştüm fakat alınmayınca bir hafta ağladım. Daha sonra annemin desteği ile müziği bırakmadım ve kendi çabamla devam ettim." dedi.

Karsu, bir şeyi öğrenmek için yaşın önemli olmadığını ifade ederek, özel öğretmenlerden farklı müzik dersleri aldığını ve internet üzerinden özel müzik dersleri takip ettiğini, her öğrendiği yeni bir şeyi kendi müziğine katabileceğini dile getirdi.

Dünya'da 50 farklı ülkede konser verdiğini fakat Türkiye'deki atmosferin çok farklı olduğunu vurgulayan Karsu, 5 gün önce piyasa çıkan yeni albümünün Türkiye'de iTunes'da birinci sıraya yerleştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Karsu, bu ay ve gelecek ay Hollanda'da, aralıkta da Türkiye turnesine çıkacağı bilgisini paylaştı.

- Sahneye olduğum gibi çıkıyorum"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Karsu, "Nereden geldiğimizi hiç unutmamak için ailemle her yıl köye giderdik. Sahneye olduğum gibi çıkıyorum, kendi hayatımdan ve ailemden anekdotlar anlatıyorum, bu da seyircinin ilgisini çekiyor. Tabii ki farklı bir hayat yaşıyorum fakat onlar bir anlık olabilir, onu özel hayatımdan ayrı tutmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Karsu, hayatın inişli çıkışlı olduğuna dikkati çekerek, "Önünüze bazı engeller çıkabilir bunu olumlu yöne çevirip istediğiniz şeye inanırsanız başarırsınız. Olumsuzu olumlu enerjiye çevirirseniz daha başarılı olursunuz. Göçmen kökenli olduğumuz için bazen iki kere daha fazla koşmamız gerekiyor. İşte o zaman başarı elde edebilirsin ve ondan sonra seni zaten herkes kabul eder." diye konuştu.

Hatay'ın Altunözü ilçesine bağlı Karsu köyünden 1970'li yıllarda Hollanda'ya göç eden gurbetçi bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda'da 6 yıl önce "en başarılı isimlerden biri" seçilmişti.

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