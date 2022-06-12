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Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre 'deprem korkusu erken ölümlere neden oluyor'

12.06.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey denizindeki doğalgaz aramaları nedeniyle sürekli küçük çaplı depremlerin yaşandığı Hollanda'nın Groningen eyaletinde, her yıl ortalama 16 kişinin deprem korkusu ve gerilimine bağlı sorunlar nedeniyle erken öldüğü ortaya çıktı.

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre 'deprem korkusu erken ölümlere neden oluyor'

Deprem korkusu ve geriliminin yol açtığı, kalp damar hastalıkları, psikolojik sorunlar ve intihar gibi nedenlerin, erken ölüm riskini arttırdığı belirtildi.

Kuzey Denizi'nde devam eden doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle, Groningen ve çevresinde büyüklüğü 1,9 ile 4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geliyor.

Bir bölümü deniz seviyesinin altındaki ülkede, yerleşim yerlerinin yumuşak zemine inşa edilmesi nedeniyle, küçük çaplı depremler, binalarda ve altyapıda ciddi hasara yol açıyor.

Groningen Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, zamanından önce ölen bölge sakinlerinin hepsinin evlerinde bir ya da daha fazla hasar bulunuyor.

Bu gerilimin, insan sağlığına ciddi zarar verdiği ve her yıl onlarca insanın bu nedenden kaynaklanan hasara bağlı olarak öldüğü vurgulandı.

Bilim insanları, daha önce yılda ortalama 5 bölge sakininin deprem korkusu ve gerilimi nedeniyle öldüğünü tahmin ediyordu.

Groningen Üniversitesi'nin araştırması, bu sayının yıllık ortalama 16 olduğunu ortaya koydu.

Üniversite, yıllardır depremlerin ve meydana gelen hasarların, Groningen bölgesindeki insanları nasıl etkilediğini araştırıyor.

Eski araştırma lideri Tom Postmes, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, "Zamanından önce ölenlerin hepsinin evlerinde bir ya da daha fazla hasar var. Şikayetler bazen o kadar şiddetli boyuta varıyor ki, insan sağlığına ciddi biçimde zarar veriyor" dedi.

Groningen

Araştırmalara göre, bölgedeki binlerce insan strese bağlı sağlık sorunları yaşıyor.

Şiddetli stres ve korku sonucu insanlarda anksiyete bozukluğu veya depresyon gelişiyor. Ayrıca baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı ve mide problemleri gibi fiziksel şikayetleri de beraberinde getiriyor.

Araştırmacılara göre, bu tür şikayetler, kalp damar hastalıkları veya intihar gibi nedenlerle ölüm riskini daha da artırıyor.

Araştırmacı Tom Postmes'in aktardığına göre, birçok kişi, hasarlı evini tamir ederken, yeni bir hasarın meydana gelmesi üzerine çaresiz kaldı. Birçok kişi, yaşadığı yeri terkederek, başka bölgelere taşındı.

Hollandalı araştırmacı, deprem korkusu ve gerilimine bağlı ölümler ile sağlık sorunu yaşayanların sayısının gerçekte bilinenden daha fazla olduğunu düşünüyor.

Devlet Maden Denetimi Kurumu'ndan (SodM) Theodor Kockelkoren, araştırma sonuçlarını ciddiye aldıklarını söyledi.

Uzun sürenden beri devam edem güvenlik risklerinden doğan kaygının insan sağlığı üzerindeki etkisine işaret eden Kockelkoren, "Bu ancak gaz üretiminin aşamalı olarak durdurulması, evlerin hızla güçlendirilmesi ve yeterli tazminat talebinin sağlanmasıyla çözülebilir" diye konuştu.

Hollanda hükümeti, doğalgaz aramalarını azaltarak, bölge halkına deprem tazminatı verme kararı almıştı.

Hükümet, Groningen civarındaki binalar ve altyapının yenilenmesi ve halkın zararının giderilmesi amacıyla 1,5 milyar euroSAN fazla bütçe ayırdı.

Depremler nedeniyle evleri ya da iş yerleri hasar görenlere, 30 bin euroya kadar tazminat ödenmesi benimsenmişti.

Uzmanlar, tazminatın yanı sıra, deprem korkusu ve stresi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan bölge halkına psikolojik destek sağlanmasını da öneriyor.

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deprem Hollanda
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