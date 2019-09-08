HABER

Hollanda'da "yaşamaktan bıkan yaşlılara ötanazi" tartışması

08.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Hollanda'da hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) Partisi tarafından hazırlanan, "yaşamaktan bıkan yaşlı insanlar için ötanazi hakkı" getirilmesine ilişkin öneri, koalisyon ortakları arasında tartışma yarattı.

Hollanda'da "yaşamaktan bıkan yaşlılara ötanazi" tartışması

Hollanda'da hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) Partisi tarafından hazırlanan, yaşamaktan bıkan yaşlı insanlar için ötanazi hakkı getirilmesine ilişkin öneri, koalisyon ortakları arasında tartışma yarattı.

Koalisyonda yer alan 'Hristiyan partiler', öneriye dini kaygılar nedeniyle karşı çıkıyor. Hükümet ortakları Hristiyan Birliği Partisi (CU) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) yasa önerisi için "şaşırtıcı ve rahatsız edici" yorumunu yapıyor.

Hollanda'da 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı hızla artarken, daha fazla yaşamak istemediğini söyleyen kimi yaşlılar, kendilerine ölüm hakkı tanınması gerektiğini savunuyor.

Yıllardır bu kesimin talebini gündeme getiren D66 Milletvekili Pia Dijkstra, "Yaşamaktan bıkan insanlara ötanazi hakkı verilmesini" öngören bir yasa önerisi hazırladı.

Öneriye göre, daha fazla yaşamak istemeyen yaşlılar, birkaç ay boyunca danışman gözetiminde olacak. Özel eğitimli bu danışman, yaşlı kişinin ölüm konusunda gerçekten istekli olup olmadığını ataştıracak.

Hem ötanazi talep eden yaşlı hem de onun yakınları ile düzenli görüşmeler yapan uzmanın raporu doğrultusunda, ölüm hakkı tanınacak. Kişi isterse, son dakikaya kadar bu talebinden vazgeçebilecek.

Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek olan yasa önerisi, hükümet ortağı Hristiyan partilerinin tepkisine neden oldu. Hristiyan Birliği Partisi (CU) lideri Gert - Jan Segers, öneriyi "şaşırtıcı ve rahatsız edici bulduğunu" söyledi.

Segers, koalisyon partilerinin yaşlıların sorunları konusunda genel bir araştırma yapılması konusunda anlaşma yaptığını anımsattı. CU lideri, 2020 yılı başına kadar sürecek olan araştırma tamamlanmadan, ötanazi önerisinin gündeme getirilmesini eleştirdi.

Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) lideri Pieter Heerma da, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı araştırmanın sonuçlarının beklenmesinden yana. Heerma'ya göre, araştırma, yaşlıların yalnızlık sorunu ve çözümleri de dahil ötanazi hakkından daha geniş konuları kapsıyor.

CDA lideri, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Yaşlılar, yalnızlık yüzünden yaşamak istemiyorsa, daha iyi bakım sağlanmalı. İntihar konusunda yardımcı olmak çözüm değil" dedi.

D66 ise, koalisyon anlaşması ile çelişse de, yaşlılara ötanazi hakkı önerisine sahip çıkıyor.

Ötanazi için başvuranların sayısı artıyor

Hollanda'da gönüllü olarak yaşamını sonlandırmak isteyenlerin sayısında da rekor düzeyde artış olduğu açıklandı.

Ülkedeki ötanazi uygulaması konusunda tek yetkili kurum olan Lahey'deki Yaşam Sonu Kliniği'nden yapılan açıklamada, bir önceki yıla göre ötanazi taleplerinde yüzde 15 artış oldu.

Kliniğe göre, temmuz ayında rekor sayıda başvuru oldu. 308 kişi, ötanazi talebinde bulundu. Bunların dörtte birine ölüm hakkı tanındı.

Kliniğe yapılan başvurulardaki artışa gerekçe olarak, aile hekimlerinin sorumluluk almak istememeleri gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde, bir aile hekimi, 84 yaşındaki demanslı hastasının rızası için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle suçlanmıştı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan ancak ceza verilmeyen hekimin başına gelenler yüzünden, diğer meslektaşlarının, hastalarını doğrudan Lahey'deki kliniğe yönlendirdikleri belirtildi.

Bu arada klinikte ötanazi yapılmadığını, uygulamanın hastaların evlerinde gerçekleştirildiğini belirten Yaşam Sonu Kliniği, adını "Ötanazi Uzmanlık Merkezi" olarak değiştirdi. Hollanda'da 2002 yılından bu yana yasal olarak ötenazi uygulaması yapılıyor.

Hollanda'da ötanazi isteyenlerin sayısı artıyor

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Hem hayatı hem böbrekleri paylaşıyorlarHem hayatı hem böbrekleri paylaşıyorlar
(Özel) Gurbetçi aileler özel çocukları için aradıkları umudu Türkiye’de buldu(Özel) Gurbetçi aileler özel çocukları için aradıkları umudu Türkiye’de buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.