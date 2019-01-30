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Hollanda'daki Müslümanlardan cami saldırılarına karşı güvenlik talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

Ülkedeki Müslümanlar, İslami kuruluşlar ile camilere düzenlenen İslamofobik ya da terör örgütü PKK'nın saldırılarına karşı güvenlik önlemi alınmasını istiyor - Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş: - "Camimize geçen yıl yapılan saldırıdan bu yana her zaman 'acaba birisi içeriye bir şey mi atacak' diye tedirginlik yaşıyoruz. Devlet, bir şey olana kadar beklemeden en kısa zamanda saldırılara karşı önlem alması gerekiyor" - Geylani Hizmet Vakfı Camisi cemaatinden Orhan Keleş: - "Ülke genelinde sinagoglar devlet tarafından koruma altında. Biz hiçbir dine karşı değiliz, onların da korunması lazım fakat daha çok saldırıya uğrayan camiler neden korunmuyor" - Ayasofya Camisi cemaatinden Ahmet Köse: - "Cemaatin güvenliği ve rahat şekilde ibadetlerimizi yapabilmemiz için Amsterdam'da camiler için alınacak güvenliğin aynısının Dordrecht kentinde de alınmasını temenni ediyoruz"

ROTTERDAM/DORDRECHT (AA) - Hollanda'da Müslümanlar, ırkçılar ve terör örgütü PKK yandaşlarının İslami kuruluşlar ve camilere yaptığı saldırılara karşı güvenlik önlemi alınmasını talep ediyor.

Ülkede son yıllarda artan İslamofobik saldırılardan kaygılanan Müslümanlar, güvenlik önlemlerinin sadece Amsterdam'da değil ülke genelinde alınmasını istiyor.

Sadece ırkçılardan değil, PKK'lılardan da korunmak zorunda kalan Müslümanlar, camilerde güvenli ve rahat şekilde ibadetlerini yapmayı temenni ediyor.

Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfı Başkanı Ali Dede Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye namaz için gelen cemaatin ve eğitim için gelen çocukların tedirgin olduklarını belirterek, ülke genelinde bütün camilerde güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Taş, "Camimize geçen yıl yapılan saldırıdan bu yana her zaman 'acaba birisi içeriye bir şey mi atacak' diye tedirginlik yaşıyoruz. Devletin bir şey olana kadar beklemeden en kısa zamanda saldırılara karşı önlem alması gerekiyor." dedi.

Hollanda'da camilere çok sayıda saldırı olduğunu ve bundan dolayı zarar gördüklerini dile getiren Geylani Hizmet Vakfına bağlı cami cemaatinden Orhan Keleş de "Çocuklarımız güvenli bir şekilde camiye gidemiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen tedirgin oluyoruz. Bazı arkadaşlarımız can güvenliği olmadığından dolayı çocuklarını artık camiye göndermiyor." ifadelerini kullandı.

Keleş, "Hollanda hükümeti ırkçı bir yaklaşımla geçen yıl saldırıya uğrayan camimiz için kınama yapmadı, güvenlik önlemleri tahsis etmedi ve hatta güven verici bir açıklamaları bile olmadı. Ülke genelinde sinagoglar devlet tarafından koruma altında. Biz hiçbir dine karşı değiliz, onların da korunması lazım fakat daha çok saldırıya uğrayan camiler neden korunmuyor. İnşallah Amsterdam'daki güvenlik önlemlerinin arkası gelir ve biz de çocuklarımızı rahat bir şekilde camilerimize götürebiliriz." diye konuştu.

Dordrecht kentindeki Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Ayasofya Camisi İmamı Feyzi Güner de Türk vatandaşları ve cemaat olarak camilere yapılan saldırılardan tedirgin olduklarını kaydederek, cami ayrımı yapılmadan yetkililerden ülkedeki bütün camilerde güvenlik önlemi alınmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Ayasofya Camisi cemaatinden Ahmet Köse de "Cemaatin güvenliği ve rahat şekilde ibadetlerimizi yapabilmemiz için Amsterdam'da camiler için alınacak güvenliğin aynısının Dordrecht kentinde de alınmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemaati olduğu caminin iki kez saldırıya uğradığını vurgulayan Ali Atmaca da "Yaşadığımız saldırılardan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz. Güvenlik önlemleri her yerde geçerli olursa memnun oluruz." dedi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema geçen hafta belediye meclisine gönderdiği mektupta, başkentte İslamofobik tehdit olasılığının yüksek olması nedeniyle İslami kuruluşlar ve camilerin korunacağını yazmıştı.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının geçen sene, Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye düzenledikleri saldırıda caminin camları kırılmış ve duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı yazılar yazılmıştı.

Dordrecht kentinde Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Ayasofya Camisine 2016'da PKK yandaşları tarafından düzenlenen saldırıda iki kişi hafif yaralanmış ve camide hasar oluşmuştu.

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