"Hollanda'daki silahlı saldırı seçimleri etkiledi, aşırı sağ kazandı"

ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da 18 Mart'ta Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırı ülkedeki eyalet meclisi seçimlerini etkiledi ve aşırı sağ daha çok kazandı. Ülkede 20 Mart'ta yapılan, Senatodaki sandalye sayısının dağılımını büyük ölçüde belirleyen eyalet seçimlerinde en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) kazandı. Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen, 27 Mayıs'ta yapılacak senato seçimlerinde eyalet seçimlerinin sonuçlarına göre, toplam 75 sandalyeden oluşan senatoda Özgürlükler Partisi (PVV) ve FvD ile birlikte aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısı 9'dan 17'ye çıkacak. PVV'den ayrılarak Müslümanlığı seçen ve ardından Birlik Partisi lideri olan Arnoud Van Doorn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Utrecht kentinde gerçekleşen silahlı saldırının ardından siyasetçilerin yaptıkları açıklamalarla halka korku saldıklarını ve eyalet meclisi seçimlerini aşırı sağın kazanmasına sebep olduklarını söyledi.

Silahlı saldırının seçimlerden iki gün önce olmasının çoğu kişide kuşku yarattığına dikkati çeken van Doorn, "Siyasilerin açıklamaları ve medyanın yazdıkları abartılıydı. Mecliste ve bakanlıktan yapılan açıklamalar, polisin operasyonu ve medyanın olayı yansıtma şekli panik havasındaydı. Bu durum insanları korkuttu. Korku insanları yanlış yönlendirir. Nitekim bu eyalet meclisi seçimlerini etkiledi ve FvD seçimleri kazandı." değerlendirmesinde bulundu. Van Doorn, "FvD lideri Thierry Baudet, PVV lideri Geert Wilders'ten daha tehlikeli. FvD partisi aynı Avusturya ve Almanya'da olduğu gibi gençlerden oluşan ve daha entelektüel gözüken insanlar. PVV partisinde bulunmayan yüksek tahsilli ve yüksek statüdeki insanlar FvD partisine oy verdi. İki parti arasındaki en büyük fark bu." ifadesini kullandı. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen ile Wilders gibi siyasetçilerin "daha asi" göründüğünü belirten van Doorn, "Baudet yumuşak ve güler yüzlü görünümünden dolayı daha çok insana hitap ediyor, fakat verdiği güzel ambalajlanmış mesaj aslında Wilders'in mesajından daha sert. Wilders ile hiçbir siyasi parti beraber çalışmak istemiyor fakat Baudet ülkedeki siyaseti kesinlikle etkileyecek." yorumunu yaptı.

Van Doorn, Wilders'in görevini büyük ölçüde tamamladığını, bu süreçte medyayı ve diğer siyasi partileri etkilediğini ve artık gereksiz hale geldiğini savundu. Leiden Üniversitesinden Dr. Ineke van der Valk da FvD partisinin seçimlerde başarılı sonuç elde etmesinin beklendiğini fakat daha çok oy olarak galip gelmesinin Utrecht'te düzenlenen saldırıyla bağlantılı olabileceğini söyledi. Söz konusu partinin hızlı çıkış yaparak aniden büyümesinin endişe verici olduğuna dikkati çeken van der Valk, "Bunun ülkenin geleceği için ne gibi sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu. Van der Valk, Baudet'in Wilders'e göre daha çok yüksek tahsilli seçmenin oyunu aldığının altını çizerek, "Daha önce İslam'a ve göçmenlere karşı olan ama Wilders'e belirli sebeplerden oy vermeyen seçmen bu seçimde FvD partisine oy verdi. Belki de bu kişilerin daha yüksek beklentileri var." dedi. FvD partisinde "alternatif sağ" ideolojisinin etkisinin hissedilebildiğine vurgu yapan van der Valk, şunları kaydetti: