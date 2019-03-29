HABER

"Hollanda'daki silahlı saldırı seçimleri etkiledi, aşırı sağ kazandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Birlik Partisi lideri Arnoud Van Doorn: - "Meclisten ve bakanlıktan yapılan açıklamalar, polisin operasyonu ve medyanın olayı yansıtma şekli panik havasındaydı. Nitekim bu eyalet meclisi seçimlerini etkiledi ve aşırı sağcı FvD seçimleri kazandı" - "FvD'nin lideri Thierry Baudet, PVV lideri Geert Wilders'ten daha tehlikeli" - Leiden Üniversitesinden Dr. Ineke van der Valk: - "Daha önce İslam'a ve göçmenlere karşı olan ama Wilders'e belirli sebeplerden oy vermeyen seçmen bu seçimde FvD'ye oy verdi"

ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da 18 Mart'ta Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırı ülkedeki eyalet meclisi seçimlerini etkiledi ve aşırı sağ daha çok kazandı.

Ülkede 20 Mart'ta yapılan, Senatodaki sandalye sayısının dağılımını büyük ölçüde belirleyen eyalet seçimlerinde en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) kazandı.

Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen, 27 Mayıs'ta yapılacak senato seçimlerinde eyalet seçimlerinin sonuçlarına göre, toplam 75 sandalyeden oluşan senatoda Özgürlükler Partisi (PVV) ve FvD ile birlikte aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısı 9'dan 17'ye çıkacak.

PVV'den ayrılarak Müslümanlığı seçen ve ardından Birlik Partisi lideri olan Arnoud Van Doorn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Utrecht kentinde gerçekleşen silahlı saldırının ardından siyasetçilerin yaptıkları açıklamalarla halka korku saldıklarını ve eyalet meclisi seçimlerini aşırı sağın kazanmasına sebep olduklarını söyledi.

Silahlı saldırının seçimlerden iki gün önce olmasının çoğu kişide kuşku yarattığına dikkati çeken van Doorn, "Siyasilerin açıklamaları ve medyanın yazdıkları abartılıydı. Mecliste ve bakanlıktan yapılan açıklamalar, polisin operasyonu ve medyanın olayı yansıtma şekli panik havasındaydı. Bu durum insanları korkuttu. Korku insanları yanlış yönlendirir. Nitekim bu eyalet meclisi seçimlerini etkiledi ve FvD seçimleri kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Van Doorn, "FvD lideri Thierry Baudet, PVV lideri Geert Wilders'ten daha tehlikeli. FvD partisi aynı Avusturya ve Almanya'da olduğu gibi gençlerden oluşan ve daha entelektüel gözüken insanlar. PVV partisinde bulunmayan yüksek tahsilli ve yüksek statüdeki insanlar FvD partisine oy verdi. İki parti arasındaki en büyük fark bu." ifadesini kullandı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen ile Wilders gibi siyasetçilerin "daha asi" göründüğünü belirten van Doorn, "Baudet yumuşak ve güler yüzlü görünümünden dolayı daha çok insana hitap ediyor, fakat verdiği güzel ambalajlanmış mesaj aslında Wilders'in mesajından daha sert. Wilders ile hiçbir siyasi parti beraber çalışmak istemiyor fakat Baudet ülkedeki siyaseti kesinlikle etkileyecek." yorumunu yaptı.

Van Doorn, Wilders'in görevini büyük ölçüde tamamladığını, bu süreçte medyayı ve diğer siyasi partileri etkilediğini ve artık gereksiz hale geldiğini savundu.

Leiden Üniversitesinden Dr. Ineke van der Valk da FvD partisinin seçimlerde başarılı sonuç elde etmesinin beklendiğini fakat daha çok oy olarak galip gelmesinin Utrecht'te düzenlenen saldırıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Söz konusu partinin hızlı çıkış yaparak aniden büyümesinin endişe verici olduğuna dikkati çeken van der Valk, "Bunun ülkenin geleceği için ne gibi sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Van der Valk, Baudet'in Wilders'e göre daha çok yüksek tahsilli seçmenin oyunu aldığının altını çizerek, "Daha önce İslam'a ve göçmenlere karşı olan ama Wilders'e belirli sebeplerden oy vermeyen seçmen bu seçimde FvD partisine oy verdi. Belki de bu kişilerin daha yüksek beklentileri var." dedi.

FvD partisinde "alternatif sağ" ideolojisinin etkisinin hissedilebildiğine vurgu yapan van der Valk, şunları kaydetti:

"ABD'de yaygın olan ve Avrupa'ya doğru esen alternatif sağ görünüşe göre Avrupa'da da yankı yaptı. Etno milliyetçilik görüşü olan bu partinin lideri Baudet'in göçmenlerin ülkeye gelmesi ile Hollanda halkının yok olacağı açıklamaları var. Bunlar çok endişe verici görüşler. Bu partinin ayrıca kadın karşıtı görüşleri de var. Baudet daha önce yaptığı bir açıklamada, kadınların kesinlikle kariyer yapmak istemediğini söylemişti."

- Eyalet ve Senato seçimleri

Hollanda'da 20 Mart'ta yapılan, Senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı FvD alırken, hükümet ortakları Senatodaki çoğunluğunu kaybedecek.

Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor.

Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.

Senato seçimleri 27 Mayıs'ta yapılacak.

Hollanda'nın Utrecht kentinde 18 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Karlıova’da kar yağışı yeniden başladıKarlıova’da kar yağışı yeniden başladı
23 Nisan coşkusu ile tüm çocuklar rengarenk23 Nisan coşkusu ile tüm çocuklar rengarenk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demokrasi için Forum (FvD) Demokrasi için Forum (FvD) lideri Thierry Baudet Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert W

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika karar! 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Elindeki fotoğrafla sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ebeveynler dikkat! Stres oyuncakları çocuk sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlar uyarıyor! Bu oyuncağı çocuğunuza sakın almayın

Son dakika! Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

Son dakika! Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.