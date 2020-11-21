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Hollandalı bakanın dikkatsizliği AB Savunma Bakanları'nın gizli toplantısını nasıl herkese açtı?

21.11.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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Hollandalı bakanın dikkatsizliği AB Savunma Bakanları'nın gizli toplantısını nasıl herkese açtı?

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin savunma bakanlarının, Cuma günü internet üzerinden telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği gizli toplantı, Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld ve danışmanlarının dikkatsizliği sonucu, herkese açık hale geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanlarının, Cuma günü internet üzerinden telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği gizli toplantı, Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld ve danışmanlarının dikkatsizliği sonucu, herkese açık hale geldi.

Bijleveld'in hatasından yararlanan Hollanda'da yayın yapan RTL Televizyonu'nun muhabiri, Avrupalı bakanlarla birlikte gizli toplantıya katıldı.

Hollandalı bakan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında düzenlenen savunma bakanları toplantısı öncesi, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evinden çalışan Ank Bijleveld, dizüstü bilgisayar karşısında toplantıyı beklerken çektilen fotoğrafın altında, "Bu farklı bir şey; AB savunma bakanı meslektaşlarımla mutfak masasının arkasında toplanmak..." yazdı.

Twitter'daki fotoğrafta, Hollandalı bakanın masasının üzerinde bulunan bir kağıtta, sadece Avrupalı bakanların katılımına açık olan gizli toplantının erişim adresi ile 6 haneli şifresinin 5 harfi de görülüyordu.

https://twitter.com/minbijleveld/status/1329734365765636096?s=21

RTL Televizyonu muhabiri Daniël Verlaan, deneme yoluyla sonuncu rakamı da bularak, savunma bakanları toplantısına girmeyi başardı.

Ek güvenlik önleminin bulunmadığı sisteme giren Hollandalı gazeteci, 27 savunma bakanı ve Josep Borrell ile karşı karşıya kaldı.

Çok sayıda istihbarat ve güvenlik konusunun ele alındığı toplantıda, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in sorusu üzerine, kendisini "Hollandalı bir gazeteciyim" diye tanıtan Verlaan, bir süre sonra özür dileyerek, toplantıdan ayrıldı.

Bir AB sözcüsü RTL kanalına, "Böyle bir ihlal yasadışıdır ve ilgili mercilere bildirilecektir" dedi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, gizli toplantıya erişim şifresinin yer aldığı fotoğrafın bir çalışan tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını belirterek, bunun "aptalca bir hata" olduğunu açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bütün bakanlara çalışma masasından fotoğraf paylaşırken daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bu olayın, hassas bilgilerin gizlenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Rutte, sosyal medya paylaşımları konusunda daha özenli davranılmasını istedi.

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