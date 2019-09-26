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Hollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

HOLLANDA'dan gelin olarak gelen ve eşinden boşandıktan sonra Nevşehir'in Avanos ilçesine yerleşen heykeltıraş Charlotte Van Den Akker (40) 16 yıldır kaldığı butik otelin terasında, bölgedeki otellerde kullanılan eski kapıları aslına uygun tamir ederek hayat veriyor.

Hollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyor

Yasin DALKILIÇ- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - HOLLANDA'dan gelin olarak gelen ve eşinden boşandıktan sonra Nevşehir'in Avanos ilçesine yerleşen heykeltıraş Charlotte Van Den Akker (40) 16 yıldır kaldığı butik otelin terasında, bölgedeki otellerde kullanılan eski kapıları aslına uygun tamir ederek hayat veriyor.
Hollanda'dan 2001 yılında gelin olarak İstanbul'a gelerek Türk vatandaşı olan Charlotte Van Den Akker (40) 2 yıl sonra eşinden boşanınca, ülkesine dönmek yerine çok sevdiği Kapadokya'ya yerleşti. Heykeltıraş Akker, sanatını en iyi icra edebileceği yer olarak gördüğü Nevşehir'in Avanos ilçesinde 36 odalı butik otelin teras katındaki odayı kiraladı. Akker, burada hem konakladığı otelin hem de çevredeki butik oteller ile diğer tarihi yapıların eski kapılarına yeniden hayat veriyor. Ayna zamanda seramik ve heykeller yapan heykeltıraş Akker'in orijinaline uygun tamir ettiği tarihi kapılar, bölgedeki yapıların girişlerini süslüyor.
Charlotte Van Den Akker, 2003 yılından bu yana Avanos'ta yaşadığını söyledi. Heykeltıraş Akker, seramik ve kapı dekorasyonu ile de uğraştığını ifade ederek, "Kaldığım otel çok otantik olduğu için dikkatimi çekmişti. Eski kapıların depoda bekletildiğini görünce, kapıları elden geçirdim ve farklı alanlarda kullandık. Bazılarını da tavana astık. Restore ettiğim kapılara yeniden hayat verdim. Atılmak üzere olan her şeyi geri dönüştürdüm. Kapıların her birinin bir ruhu vardır. Ben de bu ruhu yaptığım çalışmayla tekrar kazandırdım. Maalesef kapılar konuşmuyor; ama konuşsalar emin olun çok şey anlatırlar. Eski kapıları çok seviyorum. Bu kapıları kim yaptı, nasıl yaptı, hepsine önem veriyorum" şeklinde konuştu.
Geçimini seramik, heykel ve kapı restoresi yaparak sağlayan Hollandalı gelin Akker, İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen bir sergide de 2 ödül kazandığını belirtti. Akker, Türkiye'de kadınları konu alan ' Sonsuz Bir Yoldayız' başlıklı heykel sergisinin de çok ilgi gördüğünü anlattı.

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Hollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyorHollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyorHollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyorHollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyor

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