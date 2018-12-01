Huibers, "Gidilecek yer olarak hedefim gemimle İsrail'e gitmek. Bu Tanrı'nın gemisinin bir kopyası. Onu sadece Tanrı’nın topraklarına götürmek mantıklıdır” ifadelerini kullandı.

Hollandalı marangoz Nuh'un Gemisi'yle İsrail'e gidecek

Orijinaliyle aynı özelliklere sahip bir gemi inşa ettiğini iddia eden 60 yaşındaki Huibers, 'Tevrat'ta anlatılan geminin tıpatıp aynısını yaptım" dedi.

Huibers 2008 yılında yedi asistanın yardımıyla gemiyi inşa etmeye başladı.

Tamamen bağışlarla karşılanan inşaat maliyeti 1.6 milyon doları buldu.

Geminin son hali, 125 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 2.500 ton ağırlığındaki geminin içinde boyutları gerçekleriyle aynı hayvan maketleri de bulunuyor.

Şuan Hollanda’nın Dordrecht limanında demir atmış olan gemi, turist akınına uğruyor.