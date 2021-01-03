Hollanda'nın eski muhafazakar başbakanı Dries van Agt: Müslümanların duygularını daha fazla dikkate almalıyız

Eski Hollanda Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Dries van Agt, Muhammed Peygamber'i aşağılayıcı görüntüler karşısında rahatsız olan Müslümanların hassasiyetlerinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini savundu.

Hollanda'da 6 yıllık adalet bakanlığı görevinin ardından 1977 - 1982 yılları arasında başbakanlık koltuğuna oturan 89 yaşındaki van Agt, Gelderlander gazetesinin sorularını yanıtladı.

Petrol krizi, kürtaj tartışmaları ve dünyada yükselen sol hareketler gibi konuların gündemde olduğu dönemde hükümette yer alan muhafazakar politikacı van Agt'a göre, Hollanda şu anda giderek daha sağcı hale geldi.

Kendisinin artık Yeşil Sol Parti'ye oy verdiğini söyleyen eski Hristiyan Demokrat Parti lideri, ülkesindeki aşırı sağcı partilerin İslam karşıtlığı ile ilgili soruları da yanıtladı.

"Radikal İslamcıların genellikle kendilerini şiddetle ifade ettiklerini ve bunun kabul edilemez olduğunu" söyleyen van Agt, Muhammed Peygamber karikatürleri konusunda Müslümanların gösterdiği duyarlılığın daha fazla dikkate alınmasını istedi.