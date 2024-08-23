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  4. Hollywood filmi değil gerçek! İzlanda'da yeniden yanardağ patladı: Büyüleyici görüntüler!

Hollywood filmi değil gerçek! İzlanda'da yeniden yanardağ patladı: Büyüleyici görüntüler!

23.08.2024 15:57
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yeniden yanardağ patlaması meydana geldi. Aralık ayından bu yana 6. defa patlayan yanardağdan gelen görüntüler adeta film sahnelerini aratmıyor.

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez kül ve lav püskürttü. İzlanda Meteoroloji Ofisi’ne (IMO) göre yerel saatle 21.26’da meydana gelen patlama nedeniyle küçük çaplı sarsıntılar yaşandı.

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BİR KASABA TAHLİYE EDİLDİ

IMO, 22.37’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yanardağdan püsküren lavlar gece gökyüzünü aydınlatırken yarımadadaki Grindavik kasabası, patlamanın ardından tahliye edildi. Patlama sonrası İzlanda'daki uçuşların normal şekilde devam ettiği belirtildi.

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ARALIK AYINDAN BU YANA 6. PATLAMA

Ülkenin Reykjanes Yarımadası’ndaki 2 yanardağda 18 Aralık 2023 ve 14 Ocak tarihlerinde patlama meydana gelmişti. Grindavik kasabasında yaşayan yaklaşık 4 bin kişi Aralık ayında meydana gelen patlama öncesinde tedbir amaçlı Kasım ayında tahliye edilmiş, kasaba sakinlerinin küçük bir kısmı bölgeye geri dönmüştü.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Yanardağ
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