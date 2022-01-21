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Hollywood şirketi Tom Cruise filmi için uzaya stüdyo kuruyor!

21.01.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Space Entertainment Enterprise (SEE), uzayda TV, spor ve eğlence programları çekecek bir stüdyo kurmaya hazırlanıyor. Tom Cruise ile uzayda film çekecek olan şirketin stüdyosu Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanacak.

Hollywood şirketi Tom Cruise filmi için uzaya stüdyo kuruyor!

Tom Cruise ile konusu uzayda geçen bir film çekecek olan ABD'nin film endüstrisinin merkezi Hollywood'da faaliyet gösteren Space Entertainment Enterprise (SEE), sıra dışı bir stüdyo kurmaya hazırlanıyor. Şirketin uzayda kuracağı stüdyo Uluslararası Uzay İstasyonu'na entegre olacak.

2024 YILINDA KURULACAK

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, SEE, 2024'te ticari Axiom Space tarafından üretilecek ve geçici olarak Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) eklenecek bir stüdyoda, mikro yer çekimi ortamında faaliyet gösterecek bir görsel eğlence modülünü piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtti.

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Aktör Tom Cruise'un yakında çıkacak uzay filminin ortak yapımcılığını da üstlenen şirketin kurucu ortakları Elena ve Dmitry Lesnevsky'nin, söz konusu projeye fon oluşturmak için yatırımcılar ve ticari ortaklarla görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Haberde, şirket kurucularının projeyle ilgili, "Yeni bir yaratıcılık dünyasını ortaya çıkaracak yenilikçi altyapıyla dolu bir mekanda sınırsız eğlence olanakları için benzersiz ve erişilebilir bir ev sağlayacak." ifadesine yer verildi.

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Devrim niteliğindeki tesisin faaliyete geçmesiyle, SEE-1 firmasının bir ilki başarmasının yanında, küresel eğlence endüstrisinin yeni mecrada oluşturacağı 2 trilyon dolarlık bütçeyle alçak yörüngedeki uzay endüstrisinin genişlemesine ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacağı vurgulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
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