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Hollywood’un ilk platin saçlı güzeliydi! Jean Harlow’un yıllara meydan okuyan güzellik tüyosu şaşırtıyor

04.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern dünyada kadınlar, alternatifi bol olan güzellik ürünlerini kullanarak her daim bakımlı görünebiliyorlar. Ancak geçmiş yıllarda teknolojinin ve kozmetik bu kadar gelişmediği dönemlerde kadınlar kendi güzellik rutinlerini oluşturmayı başardı. Özellikle ünlü kadınların güzellik ipuçları günümüzde büyük şaşkınlık yarattı.

Hollywood’un ilk platin saçlı güzeliydi! Jean Harlow’un yıllara meydan okuyan güzellik tüyosu şaşırtıyor

Kadınlar, kendilerine bakmayı ve bakımlı görünmeyi sever. Yüzyıllardır devam eden güzellik algısı son yıllarda ortaya çıkan akımlar sayesinde bambaşka bir seviyeye ulaşırken Hollywood’un sevilen isimlerinin güzellik trendleri merak uyandırdı. İşte karşınızda Hollywood’un ilk platin sarışını Jean Harlow’un güzellik tüyosu..

BU SIRRI KİMSE BİLMİYOR

Harlow, güzelliğine dair birçok günlük rutini yerine getiren bir sanatçıydı. Yüze uygulanan kremin cildi ovalamak yerine tampon hareketlerle yedirilmesi gerektiğini vurgulayan Harlow, aynı zamanda dişlerin aşağı yukarı değil dairesel hareketlerle fırçalanması gerektiğini savunuyordu.

Özellikle sarı saçlarına dair ayrı bir hassasiyeti bulunan Harlow, rengini ve yumuşak dokuyu koruyabilmek için en az ayda bir kez kafa derisine sıcak zeytinyağı sürülmesini tavsiye etti. Her gece başına masaj yapmak ve saçlarını taramak da güzellik sırları arasındaydı.

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