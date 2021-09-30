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Sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Marilyn Monroe’un gözleri daha büyük gösteren makyajının ipucu...

30.09.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood’un gustosu ve seksapeliyle ikonikleşmiş isimlerinden biri olan Marilyn Monroe vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala adından söz ettirmeyi başarıyor. Sadece kırmızı halıda değil, beyazperde de canlandırdığı karakterlerle Monroe bir ikon haline dönüştü. Sarı kült saçları ve kırmızı rujuyla ünlü yıldız gerçek bir ilham kaynağı. Sizler için Marilyn Monroe’nun yıllar önce kullandığı bir güzellik tüyosunu araştırdık.

Sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Marilyn Monroe’un gözleri daha büyük gösteren makyajının ipucu...

Marilyn Monroe’nun ikonik beyaz elbisesi ve makyaj görünümünde daima odak noktası kırmızı rujdur. Sınırları net ve ışıltılı kırmızı ruj onun görüntüsünün vazgeçilmez parçasıdır. Ancak makyajının sadece kırmızı rujla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Marilyn Monroe’nun makyajının arkasında aslında daha büyük bir tüyo yatıyor.

DAHA BÜYÜK GÖZLERE SAHİP OLMAK İÇİN

marilyn monroe

Makyaj sanatçısı Allan “Whitey” Snyder, ünlü sanatçının güzelliğinden sorumlu kişiydi. Marilyn Monroe'nun gözlerini daha büyük, daha geniş ve daha beyaz göstermek için ilginç bir numara kullandı.

Synder, bu makyaj tüyosunda ünlü sanatçının gözlerinin at ve üst kanatlarına küçük beyaz üçgenler çiziyordu. Böylece Hollywood yıldızının gözleri daha açılmış ve büyük görünüyordu.Buna ek olarak, Marilyn'in gözlerinin iç köşelerini kırmızı göz kalemi ile vurguladı. Böylece bakışları daha keskin gözüktü.

Sanat dünyasının ikonik ismi Marilyn Monroe’nun hayatı hakkında üretilen ilginç komplo teorileri!Sanat dünyasının ikonik ismi Marilyn Monroe’nun hayatı hakkında üretilen ilginç komplo teorileri!


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