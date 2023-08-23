Hollywood yıldızlarının gençlik sırrı! Canan Karatay "Sabah akşam yiyin" deyip önerdi, tam bir doğal iksir!

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kiviye dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kivinin yaşlanma belirtilerini azaltmada etkili olduğunu vurgulayan uzman isim, aynı zamanda sağlıklı hücre sayısını artırdığının da altını çizdi.
Canan Karatay, C vitamini yönünden oldukça zengin olan kivinin gün içerisinde mutlaka tüketilmesini önerdi.
Bu meyvenin adeta 10 yaş gençleştirdiğini vurgulayan uzman isim, sabahtan akşama kadar tüketilebileceğini belirtti.
Yaşlanan hücreleri onaran kivi, kırışıklıkları önlemekle kalmıyor saçların eski canlılığını da kazanmasını sağlıyor.
Göz çevresinde oluşan morlukları ve halkaları azaltıcı etkisiyle öne çıkan kivi sindirim sistemini de düzenliyor.
Öte yandan uzmanlar kivinin antioksidan bakımından zengin bir besin olduğunu belirtiyor. Özellikle lutein ve zeaksantin gibi bileşikleri içeren kivi, yaşlanmayla mücadelede oldukça etkilidir.