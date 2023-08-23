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  4. Hollywood yıldızlarının gençlik sırrı! Canan Karatay "Sabah akşam yiyin" deyip önerdi, tam bir doğal iksir!

Hollywood yıldızlarının gençlik sırrı! Canan Karatay "Sabah akşam yiyin" deyip önerdi, tam bir doğal iksir!

23.08.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezber bozan açıklamaları ile gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 10 yaş gençleştiren besini açıkladı. Uzman isim, tropikal bir meyvenin cildi yenileyen ve daha dinç görünmesini sağlayan doğal bir iksir olduğunu ifade etti.

Hollywood yıldızlarının gençlik sırrı! Canan Karatay "Sabah akşam yiyin" deyip önerdi, tam bir doğal iksir!

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kiviye dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kivinin yaşlanma belirtilerini azaltmada etkili olduğunu vurgulayan uzman isim, aynı zamanda sağlıklı hücre sayısını artırdığının da altını çizdi.

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CANAN KARATAY DAHA GENÇ BİR CİLT İÇİN ONU ÖNERDİ

Canan Karatay, C vitamini yönünden oldukça zengin olan kivinin gün içerisinde mutlaka tüketilmesini önerdi.

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Bu meyvenin adeta 10 yaş gençleştirdiğini vurgulayan uzman isim, sabahtan akşama kadar tüketilebileceğini belirtti.

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FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yaşlanan hücreleri onaran kivi, kırışıklıkları önlemekle kalmıyor saçların eski canlılığını da kazanmasını sağlıyor.

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Göz çevresinde oluşan morlukları ve halkaları azaltıcı etkisiyle öne çıkan kivi sindirim sistemini de düzenliyor.

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN

Öte yandan uzmanlar kivinin antioksidan bakımından zengin bir besin olduğunu belirtiyor. Özellikle lutein ve zeaksantin gibi bileşikleri içeren kivi, yaşlanmayla mücadelede oldukça etkilidir.

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