Honda 1.4 milyon aracı geri çağırıyor!

Honda, çeşitli sebeplerden dolayı 1.4 milyon aracını geri çağırıyor. Son dönemin en kapsamlı geri çağırması olan bu olayda, markanın bazı modelleri etkileniyor. Honda ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracağı bildirildi.

HONDA 1.4 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

Honda, geri çağırma sebebi olarak kardan mili, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1,4 milyondan aracı geri çağırdı.

HONDA HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRIYOR?

Geri çağırma bildiriminde 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin araç yer alıyor. Kardan mili hatası nedeniyle geri çağırılan modellerden biri de 2012'den itibaren üretilen tüm Honda Civic Hybrid modelleri oluyor. Bunlara ek olarak 2007-2014 arasında üretilen Honda Fit, 2013-2015 arasında üretilen Acura ILX ve Accord modelleri de fabrikalara geri çağırılıyor. Ayrıca, 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modelleri ise elektrikli cam kilidi arızası sebebiyle geri çağırılıyor.



