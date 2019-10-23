Honda, 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor

İSTANBUL (AA ) - 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak.

Honda açıklamasına göre, şirket, geliştirdiği elektrikli ve hibrit teknolojilerine duyduğu güvenle 'Elektrik Vizyon' stratejisini hızlandırdı. Amsterdam’da düzenlenen 'Elektrik Vizyon' toplantısında Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner tarafından yapılan açıklama kapsamında, daha önce tüm modellerin elektrikli ve hibrit olması için 2025 yılı olarak belirlenen hedef, 2022 yılına çekildi.

Bu hedef kapsamında 36 ay içinde elektrikli veya hibrit motora sahip 6 yeni model sunacak olan Honda ayrıca tüm elektrikli veya hibrit araçlarını aynı küresel isim altında birleştirecek yeni "e: Teknoloji" markasını da hayata geçirdi.

Bu strateji kapsamında üretilecek tüm modeller "e:Technology" markası altında olacak. "e:Technology" markası altında üretilen ve "e:HEV" logosu taşıyan ilk model ise yeni nesil Jazz oldu.

Honda'nın küçük sınıftaki temsilcisi, bir ilke imza atarak gelişmiş iki motorlu hibrit teknolojisini standart olarak kullanıma sunuyor. B Hatchback segmentinin en popüler üyesi olan Honda Jazz'ın yeni nesli bugüne kadar olduğu gibi küçük sınıfın iyi kabin genişliğini ve konfor seviyesini sunmaya devam ederken aynı zamanda "elektrikli araçlara özgü" sürüş dinamiklerini, gelişmiş teknolojileri ve güvenlik özelliklerini taşıyor.