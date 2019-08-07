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Hong Kong 1997’den bu yana en kötü krizle karşı karşıya

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Çin’in Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi Başkanı Zhang Xiaoming, Hong Kong’un 1997 yılında Çin’in idaresi altına girmesinden bu yana en kötü krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.Çin’in Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi Başkanı Zhang Xiaoming, Hong Kong’daki politik krizi görüşmek üzere Çin parlamentosundaki Hong Kong delegeleri ve Çin Halk Kongresi ile Çin’in ana danışma organı olan Çin Halkının Siyasi İstişare Konferansı’nın (CPPCC) üyeleri ile Shenzen şehrinde bir araya geldi.Zhang toplantı sırasında yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestoların artarak devam ettiği Hong Kong’un 1997 yılında Çin’in idaresi altına girmesinden bu yana en kötü krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Çin’in Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi Başkanı Zhang Xiaoming, Hong Kong’un 1997 yılında Çin’in idaresi altına girmesinden bu yana en kötü krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Çin’in Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi Başkanı Zhang Xiaoming, Hong Kong’daki politik krizi görüşmek üzere Çin parlamentosundaki Hong Kong delegeleri ve Çin Halk Kongresi ile Çin’in ana danışma organı olan Çin Halkının Siyasi İstişare Konferansı’nın (CPPCC) üyeleri ile Shenzen şehrinde bir araya geldi.
Zhang toplantı sırasında yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestoların artarak devam ettiği Hong Kong’un 1997 yılında Çin’in idaresi altına girmesinden bu yana en kötü krizle karşı karşıya kaldığını söyledi. Zhang, "Hong Kong’daki kriz 60 gündür devam ediyor ve gittikçe daha da kötüleşiyor. Şiddet içeren faaliyetler artıyor ve toplum üzerindeki etkisi daha da yaygınlaşıyor. Hong Kong’un devir tesliminden bu yana en ciddi durumla karşı karşıya olduğu söylenebilir" dedi.
Zhang toplantıda, Çin’in eski lideri Deng Xiaoping’in 1984 ve 1987 yıllarında söylediği, "Hong Kong’da bir kargaşa çıkarsa merkezi hükümetin müdahale etmesi gerekir" sözlerini hatırlattı. Zhang, Pekin’in Hong Kong hükümeti ve yerel polise güvenini koruduğunu söyledi.

Protestolar iki aydır devam ediyor
Çin’in güneydoğusunda bulunan Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı iki aydır protesto ediliyor. Hong Kong’un 1997 yılında “tek devlet ikili idare” sistemi ile Çin’in yönetimine geçmesinden bu yana görülen en büyük sokak protestoları sonrası özerk bölgenin lideri Carrie Lam yasa tasarısını askıya alsa da Hong Kongluların öfkesi dinmedi.
Daha önce de göstericiler Pekin’in 2017 yılında Hong Kong yönetimine seçilecek başkan adaylarını belirlemesine karşı çıkmıştı. Çin seçimler konusunda söz vermesine rağmen Pekin yanlısı aday atama komitesi Hong Konglu seçmenlere içlerinden liderlerini seçecekleri bir ön liste hazırladı. Aylardır tartışılan bu konu bardağı taşıran son damla oldu.
“Merkezi İşgal Et” adlı demokrasi hareketi Hong Kong yönetim başkanlığına isteyen herkesin aday olabilmesini savunuyor. Çin ise bunu kabul etmiyor.

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