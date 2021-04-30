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Hong Kong'da bir kişide Covid-19'un iki varyantına birden rastlandı

30.04.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19'un Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının ikisine birden rastlanan 39 yaşındaki kadının çalıştığı rezidans tüm sakinlerine test yapılmak üzere karantinaya alındı. Kadının bakıcılığını yaptığı 10 aylık bebeğin Covid-19 testi de pozitif çıktı.

Hong Kong'da bir kişide Covid-19'un iki varyantına birden rastlandı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir kişide yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarının ikisine birden rastlandığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberinde, virüs tespit edilen kişinin çocuk bakıcılığı yapan 39 yaşındaki Filipinli bir kadın göçmen olduğu ifade edildi.

İKİ MUTASYON BİRDEN VAR

Hastadan alınan numunede Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan "N501Y" ve "E484K" mutasyonunun izlerine rastlandığı belirtildi.

Göçmen işçinin çalıştığı Tung Çung semtindeki 52 katlı rezidansın, tüm sakinlerine test yapılmak üzere yarın sabaha kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Hastanın çalışmak için 2019'da Filipinler'den Hong Kong'a geldiği ve o zamandan beri hiç yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.

BEBEK DE POZİTİF ÇIKTI

Kadının bakıcılığını üstlendiği 10 aylık bebeğin Covid-19 testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.

Virüsün kaynağının henüz belirlenememesi, virüsün mutasyona uğramış versiyonunun halihazırda toplum içinde yayılmış olabileceğine dair endişelere yol açtı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, "Bu vakanın temas geçmişinde başka vakayla bağlantı bulamadık. Hastalık belirtileri 23 Nisan'da ortaya çıkmış, 14 günlük kuluçka döneminde Hong Kong'daymış. Bu kaynağına ulaşamadığımız ilk yurt içi kaynaklı vaka oldu. Bu yüzden olayı çok ciddiye alıyor ve dikkatle inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19'un Güney Afrika, Brezilya, İngiltere ve son olarak da Hindistan'da ortaya çıkan farklı mutasyonları, hücrelere tutunmasını sağlayan protein ve enzimlerde yarattığı değişimlerle virüsün daha hızlı çoğalmasına yol açarak bulaşıcı özelliğini artırıyor.

7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 11 bin 771 Covid-19 vakası tespit edilirken 209 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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