HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hong Kong'da pandeminin başından bu yana bir ilk! Maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

Hong Kong'da pandeminin başından bu yana bir ilk! Maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

01.03.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana maske takma zorunluluğu uygulanan Hong Kong'da 945 gün sonra yasak kaldırıldı.

Hong Kong'da pandeminin başından bu yana bir ilk! Maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kovid-19 salgını nedeniyle kamuya açık alanlarda sıhhi maske takılmasını zorunlu kılan uygulamaya bugünden itibaren son verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, yaptığı açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla kentte yaşamın normale döndüğünü, yeni yılda ekonominin canlandırılmasına öncelik vereceklerini vurguladı.

Avusturya'dan Kovid-19 kararı! Avusturya'dan Kovid-19 kararı!

Kovid-19 salgını nedeniyle Haziran 2020'de getirilen kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu, Çin hükümetinin "sıfır vaka" olarak adlandırdığı katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin Hong Kong'da uygulanmaya devam eden son kararlarından biriydi.

l1

Kararın ardından kentte maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırılmış oldu.

Hong Kong medyasında yer alan haberlerde, zorunlu olmamasına rağmen bugün kent sakinlerinin çoğunun açık alanlarda maske takmayı sürdürdüğü bildirildi.

Pekin yönetimi, Aralık 2022'de Çin anakarasındaki salgın kontrol tedbirlerinin büyük ölçüde gevşetilmesine karar vermiş, 8 Ocak 2023'ten itibaren de sınırlarını dış dünyaya açmıştı.

Hong Kong hükümeti de merkezi hükümeti izleyerek tedbirleri aşamalı olarak gevşetme yoluna gitmişti.

l2

Maske takma zorunluluğu, Çin anakarasında kapalı alanlardaki bazı toplantı ve organizasyonlar dışında kaldırırken Hong Kong'da sürdürülüyordu.

Kentte maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilenlere 5 bin Hong Kong dolarına (yaklaşık 640 dolar) kadar para cezası verilebiliyordu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tren kazası sonrasında Yunan Bakan istifa ettiTren kazası sonrasında Yunan Bakan istifa etti
Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!
'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız''Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'
Anahtar Kelimeler:
maske Hong Kong koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

'Yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz' İmamoğlu açıkladı!

'Yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz' İmamoğlu açıkladı!

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

Depremler sonrasında o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır'

Depremler sonrasında o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'İkinci bir Çernobil bu bölgede yaşanır'

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.