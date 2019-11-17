Hong Kong'da sular durulmuyor! Bir polis okla yaralandı

Kent, sakin geçen cumartesinin ardından bugün yeniden protestolara sahne oluyor. Göstericilerin, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

POLİSTEN MÜDAHALE

Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bazı protestocular polis araçlarına molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.

Tünel girişindeki üst geçitten alevler yükselirken, tünele yaklaşan polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle ilerleyemedi.

POLİSİ OKLA YARALADILAR

Üniversitenin kapısında emniyeti sağlayan polis yetkilisi yaptığı açıklamada, kampüste bir arkadaşının göstericilerin attığı okla yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Eğitim Bürosu, güvenlik endişeleri nedeniyle bir haftadır eğitime ara verilen Hong Kong'da pazartesi günü de hiçbir okulda eğitim yapılmayacağını duyurdu.

SON HAFTALARDA ÇATIŞMA VE ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.