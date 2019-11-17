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Hong Kong'da sular durulmuyor! Bir polis okla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:08 | Son Güncelleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericilerin işgalini sürdürdüğü Polytechnic Üniversitesi'nde bir polis, protestocuların attığı okla yaralandı.

Kent, sakin geçen cumartesinin ardından bugün yeniden protestolara sahne oluyor. Göstericilerin, işgal ettikleri Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

POLİSTEN MÜDAHALE

Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bazı protestocular polis araçlarına molotofkokteyli atarken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındı.

Tünel girişindeki üst geçitten alevler yükselirken, tünele yaklaşan polis araçları yola dizili tuğlalar nedeniyle ilerleyemedi.

POLİSİ OKLA YARALADILAR

Üniversitenin kapısında emniyeti sağlayan polis yetkilisi yaptığı açıklamada, kampüste bir arkadaşının göstericilerin attığı okla yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Eğitim Bürosu, güvenlik endişeleri nedeniyle bir haftadır eğitime ara verilen Hong Kong'da pazartesi günü de hiçbir okulda eğitim yapılmayacağını duyurdu.

SON HAFTALARDA ÇATIŞMA VE ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

POLİS GERÇEK MERMİ KULLANMIŞTI

Polis, gösterilerin altıncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Göstericiler bu hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, dün itibarıyla öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünden çoğunda kontrolü ele almıştı, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

Hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİYE GÖZALTI

Resmi verilere göre kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

Kaynak: AA-REUTERS


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İNSANLIK DÜŞMANI,KAPİTALİST-KOMÜNİST VAHŞİ ÇİN İDARESİ TEZ ZAMANDA HELAK OLURSUNUZ. YAŞASIN İNSANLARIN HAKLARI,YAŞASIN ÖZGÜRLÜKLER KAHROLSUN DİKTALAR,VAHŞİLER VE HER TÜRLÜ ŞİDDET İLE MASUMLARI KATLEDENLER.
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