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  4. Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020’yi karşıladı

Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020’yi karşıladı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 22:33 | Son Güncelleme

Hong Kong, yeni yıla protestoların gölgesinde girdi. Yeni kıl kutlaması yerini protesto gösterilerine bıraktı. Sokaklarda tansiyon hala yüksek.

Binlerce Hong Konglu yeni yıl kutlamaları için Victoria limanında toplandı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde kalabalıktan demokrasi yanlısı sloganlar yükseldi.

Kutlamalarda havai fişek yerine ışık gösterilerine ağırlık verildi.

KUTLAMALAR YERİNİ PROTESTOYA BIRAKTI

Geçen yılın büyük bölümünde protesto gösterilerine sahne olan Hong Kong'da yeni yılın ilk saatlerinde de manzara değişmedi. Kutlamalar yerini protesto gösterilerine bıraktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Hong Kong polisi, protestoculara zaman zaman müdahalede bulundu. Protesto sırasında gözaltına alınanlar oldu.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısını protesto için haziran ayında başlayan gösteriler geniş kapsamlı bir demokrasi hareketine dönüşmüş durumda.
Gösteriler 6 aydan fazla bir süredir aralıklarla devam ediyor.

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Hong Kong yeni yıl protesto Küçük Kadınlar

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