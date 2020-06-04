HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hong Kong'da binlerce kişi yasağa karşın 31 yıl önce Tiananmen Meydanı'nda ölenleri andı

Hong Kong'da binlerce kişi yasağa karşın 31 yıl önce Tiananmen Meydanı'nda ölenleri andı

04.06.2020 17:15 | Son Güncelleme

Hong Kong'da binlerce gösterici, yönetimin yasağına karşın 31 yıl önce Çin'in başkenti Tiananmen Meydanı'nda hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenledi. Polis koronavirüs önlemleri kapsamında gösterileri yasaklamış olmasına karşın törene müdahale etmedi.

Hong Kong'da binlerce kişi yasağa karşın 31 yıl önce Tiananmen Meydanı'nda ölenleri andı

Hong Kong'da binlerce gösterici, yönetimin yasağına karşın 31 yıl önce Çin'in başkenti Tiananmen Meydanı'nda hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenledi.

Polis sabah saatlerinde gösterileri engellemek için Victoria Park'ın etrafına bariyerler kurdu.

Ancak göstericiler bariyerleri yıktı ve ellerinde mumlarla Tiananmen'de hayatını kaybedenleri andı.

Polis koronavirüs önlemleri kapsamında gösterileri yasaklamış olmasına karşın eyleme müdahale etmedi.

Hong Kong'da Çin marşına hakaret suç kapsamına alındı

Hong Kong Parlamentosu ise Çin'in ulusal marşına hakareti suç kapsamında alan tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

Oylama öncesi yere kötü kokan bir sıvı döken iki milletvekili güvenlik güçlerince dışarı çıkarıldı.

Hong Kong Parlamentosu

İki milletvekili, Çin'in Hong Kong üzerinde kontrolü artırmasını protesto ettiklerini ve Tiananmen'de hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin 28 Mayıs'ta onayladığı ulusal güvenlik yasası Hong Kong'da Çin'in ulusal güvenliğine tehdit olarak görülen "her tür eylem ve etkinliği" yasaklıyor ve suç sayıyor. Ayrıca Çin güvenlik güçlerinin kentte aktif olmasının yolunu açıyor.

Yasa'nın gündeme gelmesiyle Hong Kong'daki protesto gösterileri yeniden başlamıştı.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi. Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyetine girdi. 1997 yılında gerçekleştirilen bu devir teslim sırasında Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altına alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo son gelişmeler sonrası ülkesinin Hong Kong'un siyasi anlamda artık Çin'in özerk bir bölgesi olmadığı sonucuna vardığını açıklamış; birçok ülke Çin'i kınamıştı.

Çin'de yıllarca Tiananmen'de hayatını kaybedenlerin anıldığı törenlere sadece özerk bölgeler Hong Kong ve Macau'da izin verilmişti.

3**1 yıl sonra ölenlerin sayısı hala sır**

1989'da Çin'in başkenti Pekin'de öğrencilerin liderliğinde başlayan ve ordunun şiddetli müdahalesiyle sonuçlanan demokrasi yanlısı gösteriler haftalarca sürmüş, diğer şehirlere de yayılmıştı.

Eylemler, Komünist Parti liderliği içinde de bölünmelere yol açmış ancak partideki sertlik yanlısı kanadın ağırlığını koymasıyla 3 Haziran 1989 gecesi askerler, eylemci öğrencilere gerçek mermilerle müdahale etmişti.

3-4 Haziran günlerinde yaşanan çatışmalarda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor.

Çin hükümeti, aynı yıl Haziran ayı sonunda, olaylarda 200 sivilin ve onlarca güvenlik personelinin öldüğünü açıklamıştı.

Ancak 2017 yılında kamuoyuna açıklanan ve dönemin İngiliz Büyükelçisi Sir Alan Donald'ın diplomatik yazışmalarının yer aldığı belgelerde ölü sayısının 10 bin olduğu belirtiliyordu.

Çin Parlamentosu, Hong Kong'da protestoları yeniden başlatan ulusal güvenlik yasasını onayladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım Ünlü spikerden olay yaratan paylaşım
İngiltere'de gazeteciye canlı yayında saldırıİngiltere'de gazeteciye canlı yayında saldırı

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

Diğer Haberler
İngiltere'de gazeteciye canlı yayında saldırı

İngiltere'de gazeteciye canlı yayında saldırı

Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!

Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!

Korona aşısı maymunlar üzerinde denenmeye başlandı

Korona aşısı maymunlar üzerinde denenmeye başlandı

İlginç salgın uyarısı: Protestoları online yapın!

İlginç salgın uyarısı: Protestoları online yapın!

Bakanın konuşma sırasındaki halleri panik yarattı

Bakanın konuşma sırasındaki halleri panik yarattı

Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

Milli marş değişikliği mecliste arbede çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.