Hong Kong'da ikinci kez koronavirüse yakalanan ilk vaka: Bağışıklık ve aşı umutları boş mu?

Hong Kong'da genç bir erkeğin dört ayı aşkın süre arayla yeniden koronavirüse yakalanması, virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceğine işaret ederken, Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı.

Bu, dünyada laboratuvar testleriyle doğrulanan ilk koronavirüs tekrarlama vakası.

Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanlarının virüs üzerinde yaptıkları genetik inceleme, genel olarak sağlıklı biri olan genç adamın ikinci defa virüsün çok hafif farklı bir versiyonuna yakalandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar genç hastanın bağışıklık sisteminin yine de virüsü tanımasını ve ikinci kez hastalanmaktan korumasını umuyorlardı.

Bağışıklık yokmuş gibi davranmak

Dr Kelvin Kai-Wang To ve çalışma arkadaşları, Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklık kazanmış olduğunu varsaymamak gerektiğine işaret ediyorlar. Aşılama başladığında bu kişilerin de aşılanmasını, aynı şekilde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini öneriyorlar.

Hong Konglu doktorlar yazılı açıklamalarında "Bulgularımız, hastalar doğal bağışıklık kazanmış olsa bile, Covid-19'un küresel insan nüfusu içinde tıpkı yaygın gribe yol açan koronavirüsler gibi kalıcı olabileceğine işaret ediyor" diyerek uyarıda bulunuyorlar.