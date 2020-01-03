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  4. Hong Kong'da öğretmenler hükümete yönelik "Beyaz Terör" protestosu yaptı

Hong Kong'da öğretmenler hükümete yönelik "Beyaz Terör" protestosu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Hong Kong'da öğretmenler hükümete yönelik "Beyaz Terör" protestosu yaptı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde öğretmenler, siyasi görüşleri nedeniyle Hong Kong hükümetince baskı altına alındıklarını belirterek, "Beyaz Terör" olarak adlandırdıkları bu durumu protesto etti.

Hong Kong'da hükümet binalarının bulunduğu Central semtinin Edinburgh Place Meydanı'nda, Profesyonel Öğretmenler Birliğinin organize ettiği gösteride toplanan binlerce kişi, Hong Kong hükümetine yönelik protesto gösterisi yaptı.

İlk, orta ve lise düzeyindeki okulların yanı sıra üniversite öğretmenlerinin de katıldığı gösteride, Hong Kong hükümetinin geçen yıl hazirandan bu yana devam eden protestolarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle bazı öğretmenlere baskı yaptığı ve bunların meslekten ihraç edilmesi için uğraştığı anlatıldı.

Söz konusu uygulamanın, "Beyaz Terör" olarak savunulduğu gösteride, öğretmenler, protesto alanında kurulan platformda karşılaştıkları durumları yansıttı.

Öğretmenlerin protesto gösterisinde bazı öğretmenlerin tanınmaktan çekindiği için yüzünü maskeyle kapattığı görülürken, "Beyaz Terör'e 'hayır' de", "Eğitimciler birlik olun", "Özgür Hong Kong" sloganları atıldı.

- Öğretmenler, hükümet karşıtı görüşleri nedeniyle şikayet ediliyor

Hong Kong'daki bir lise öğretmeni Cheung Yuifai, AA muhabirine, hükümetten baskı ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Örneğin bazı arkadaşlarımız, Facebook sayfasındaki hükümete karşı görüşleri nedeniyle bile, kendi arkadaşlarıyla konuştuklarında görüşleriyle bile birileri tarafından hükümete şikayet ediliyor. Ve hükümet uyarı gönderiyor. Biz bunun 'Beyaz Terör' olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da yeni yılla tekrar başlayan protestoların devam edeceğini belirten Cheung, Carrie Lam hükümetinin insanların taleplerine yanıt vermediği ve demokratik reformları yapmadığını söyledi.

Wong soyadlı bir kadın öğretmen ise "Onlar (yerel hükümet) öğretmenlerin siyasi tutumlarını baskı altına almak istiyorlar ki, öğretmenler hükümete karşı bir şey söylemeye cüret edemesin." diyerek, siyasi görüşleri nedeniyle meslekten men edilen öğretmenler bulunduğunu dile getirdi.

Kadın öğretmen, Hong Kong hükümetinin, öğretmenlerin ifade özgürlüğüne saygı duymadığını, bu yüzden protesto düzenlediklerini ifade etti.

- Gösteriye 20 bin kişi katıldı

Profesyonel Öğretmenler Birliği, gösteriye katılımcı sayısının 20 bin kişi olduğunu açıkladı. Göstericiler, olaysız şekilde dağıldı.

Hong Kong'daki eğitim işlerine bakan Eğitim Bürosu Bakanı Kevin Yeung Yun-hung, daha önce yaptığı açıklamada, okullarda uygunsuz olan öğretmenleri meslekten men etme hakkına sahip olduklarını açıklamıştı.

Eğitim Bürosu, bazı öğretmenlerin mesleklerine uygun olmayan davranışlar sergilediğini savunurken, öğretmenlerin bir kısmı da Eğitim Bürosunu farklı görüşleri bastırmakla suçluyor ve bunu "Beyaz Terör" olarak adlandırıyor.

Kentte geçen yılın haziranından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar, yeni yılın ilk günü de kendini gösterdi.

Hong Kong'un Causeway Bay bölgesindeki Victoria Park ve etrafında toplanan bir milyondan fazla gösterici, taleplerini tekrarladı.

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Beyaz Terör Hong Kong hükümet karşıtı protesto öğretmenler

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