Hong Kong'da polis, kuşatma altındaki üniversite kampüsüne girdi

ANKARA/HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin, 11 gün kuşatma altında tuttuğu Polytechnic Üniversitesi kampüsüne girdiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, polis, olay yeri inceleme, itfaiye, psikolog ve sağlık görevlilerinden oluşan 100 kişilik ekip, 11 günün ardından sabah saatlerinde Polytechnic Üniversitesi'ne girdi.

Emniyet yetkilisi Chow Yat-ming, ekipte çevik kuvvet polisinin yer almadığını belirtti.

Polisin üniversiteye girme amacının kimseyi gözaltına almak değil, kamu güvenliği için risk arz eden tehlikeli maddeleri temizlemek ve üniversite yerleşkesine verilen zarara ilişkin delil toplamak olduğunu dile getiren Chow, polisin, içeride hükümet karşıtı protestocularla karşılaşması halinde onları tıbbi yardım almaya ikna etmeye çalışacağını ve hemen gözaltına almayacağını söyledi.

Ekiplerin içeride ne kadar kalacağının henüz belli olmadığını kaydeden Chow, “Bugün asıl kaygımız birilerini gözaltına almak değil, içeridekilerin iyiliği.” ifadesini kullandı.