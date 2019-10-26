Hong Kong'da polislerin kişisel bilgilerinin ifşasına yasak

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde polis memurlarının kişisel bilgileri ve fotoğraflarının internet ve sosyal medya üzerinde ifşa edilmesine yasak getirildi.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, hükümetin, polislerin ve ailelerinin taciz edilmesi ve mahremiyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere internet ve sosyal medya paylaşımlarına kısıtlama getirme talebini kabul etti.

Düzenlemeyle, polis memurları ve ailelerinin, kimlik bilgilerinin, sosyal medya profillerinin ve fotoğraflarının ifşa edilmesi, yayımlanması veya başkalarına aktarılması yasaklanacak.

8 Kasım'da yürürlüğe girecek uygulama, ayrıca polislere ve ailelerine yönelik tehdit ve taciz içeren, onların özel hayatlarına müdahale eden ve mahremiyetlerini ihlal eden tüm mesaj ve paylaşımlara yasak getirilmesini öngörüyor.

- Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, Tayvan'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Chan Tong-kai'nin iade edilmesi için "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.