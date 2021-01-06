Hong Kong’da ulusal güvenlik yasasını ihlal eden 53 kişiye gözaltı

Hong Kong’da demokrasi yanlıları ve bir ABD’li avukatın aralarında bulunduğu 53 kişi, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri şüphesiyle sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde geçtiğimiz yıl kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında sabah saatlerinde demokrasi yanlısı isimlere ve bir ABD’li avukatın ofisine polis tarafından baskın gerçekleştirildi. Yapılan geniş çaplı operasyonda yaşları 23-64 arasında değişen 45’i erkek ve 8’i kadın toplam 53 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı işleminin odağında 2020 yerel seçimleri öncesinde yapılan resmi olmayan ön seçimler bulunuyor. Şüphelilerin parlamento için resmi olmayan ön seçimlere katılarak ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri belirtildi.

Hong Kong Güvenlik Sekreteri John Lee yaptığı açıklamada, söz konusu ön seçimlerin "yıkıcı, baltalayıcı" olduğunu ifade etti. Lee, operasyonun ön seçimde rol alan sadece "aktif unsurları" kapsadığını ve seçmenleri etkilemeyeceğini söyledi. "Plan öylesine yıkım oluşturmaktadır ki başarılı olursa bütün olarak topluma ciddi zararlar verecek" diyen Lee, "sözde ön seçimi" düzenleyenlerin Yasama Meclisinde çoğunluğu kazanmanın yanı sıra sokaklarda büyük çaplı isyanları harekete geçirerek yıkıma neden olacağını ifade etti. Lee söz konusu kişilerin "Hong Kong hükümetini baltalamaya" çalıştıklarını savunarak bu nedenle bugün polisin harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.