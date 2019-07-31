Hong Kong'daki protestolar

BBC'nin haberine göre, polis, havai fişekli saldırının sorumlularını "şiddetle kınadı" ve olayın soruşturulduğunu kaydetti.

"South China Morning Post"un haberinde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, göstericilerin görüşlerini yazdığı renkli kağıtlarla kaplı bir "Lennon Duvarı" önünde gözaltına alınan iki kişiye destek için Tin Shui Wai Polis Karakolu önünde toplanan kalabalığa, oradan geçen araçtan havai fişeklerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, bazı protestocuların pazar günkü eylemlerini, korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını belirtmişti.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği pazar günkü çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı, 49 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Gözaltına alınan 49 kişiden 44'ünün "ayaklanma çıkarmak"la suçlanması üzerine, dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı.

Kwai Chung Polis Karakolu önünde bekleyen diğer gösterici grup ile polis arasındaki çatışmada, bazı protestocuların binaya ve polise yumurta, şişe ve şemsiye fırlattığı, polisin de kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığı belirtilmişti.

Diğer yandan, ayaklanma çıkarmakla suçlanan 44 kişiden 43'ü kefaletle serbest bırakılırken, bunlardan 41'ine geceleri sokağa çıkma yasağı verilmiş, aynı suçlamanın yöneltildiği bir diğer kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı duyurulmuştu.

- Çin'e iade tasarısı