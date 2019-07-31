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Hong Kong'daki protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Tin Shui Wai Polis Karakolu önünde toplanan protestoculara, hareket halindeki bir araçtan havai fişeklerle düzenlenen saldırıda 6 kişi yaralandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda, hareket halindeki özel bir araçtan göstericilere havai fişeklerle düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

"South China Morning Post"un haberinde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, göstericilerin görüşlerini yazdığı renkli kağıtlarla kaplı bir "Lennon Duvarı" önünde gözaltına alınan iki kişiye destek için Tin Shui Wai Polis Karakolu önünde toplanan kalabalığa, oradan geçen araçtan havai fişeklerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Protestoculara doğru fırlatılan havai fişeklerin patlamasıyla etrafa kaçışan kalabalıktan 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan birinin tedavi görmeyi reddettiği, beşinin ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

BBC'nin haberine göre, polis, havai fişekli saldırının sorumlularını "şiddetle kınadı" ve olayın soruşturulduğunu kaydetti.

- Pazar günkü olayların ardından dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı

Polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, bazı protestocuların pazar günkü eylemlerini, korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını belirtmişti.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği pazar günkü çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı, 49 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Gözaltına alınan 49 kişiden 44'ünün "ayaklanma çıkarmak"la suçlanması üzerine, dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı.

Kwai Chung Polis Karakolu önünde bekleyen diğer gösterici grup ile polis arasındaki çatışmada, bazı protestocuların binaya ve polise yumurta, şişe ve şemsiye fırlattığı, polisin de kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığı belirtilmişti.

Diğer yandan, ayaklanma çıkarmakla suçlanan 44 kişiden 43'ü kefaletle serbest bırakılırken, bunlardan 41'ine geceleri sokağa çıkma yasağı verilmiş, aynı suçlamanın yöneltildiği bir diğer kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı duyurulmuştu.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önde gelenleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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