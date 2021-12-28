Honor 60 ailesine yeni bir model daha ekleniyor

Bu sebepten dolayı da şirketin son dönemlerde ciddi bir atağa kalktığını söylemek mümkün. Ürün gamını sürekli genişleten Honor, şimdi yeni bir telefon ile gündemde.

Honor 60 serisi bu ayın başlarında görücüye çıkmıştı. Şimdi aileye yeni bir ürün daha katılıyor. Bu telefon ailenin diğer üyelerine kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olacak. Zaten bunu cihazın adından da anlamak mümkün. Peki ama Honor 60 SE özellikleri nasıl olacak? Dilerseniz lafı fazla uzatmadan kısaca modelin özelliklerinden de bahsedelim.

Honor 60 SE gücünü Qualcomm tarafından üretimi gerçekleştirilen Snapdragon 778G yonga setinden alacak. Kavisli OLED ekran ile gelen telefon 120 Hz ekran tazeleme oranı ile gelecek. Üçlü kamera kurulumu ile kullanıcılara sunulacak olan modelin selfie kamerası ise delik şeklinde ekranın yukarısına yerleştirilecek. 40W hızlı şarjı da destekleyecek olan cihazın 31 Aralık’ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Honor 60 SE fiyatının ne olacağı ise henüz belli değil. Bu konuda ortaya çıkmış bir sızıntı da yok

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