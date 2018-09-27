HABER

Honor 8C özellikleri ile cezbediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Huawei, orta segmentteki yeni modeliyle dikkat çekiyor. İşte Huawei Honor 8C özellikleri ve diğer detaylar.

Honor 8C özellikleri ile cezbediyor

Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor uygun fiyatlı modelleriyle müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Honor geçtiğimi Mayıs ayında oldukça uygun bir etikete sahip olan Honor 7C’yi satışa sunmuştu. Bu cihazın hayli ilgi görmesi sonrasında Honor 8C’nin gelişi de erkene çekildi. Çinli üretici 11 Ekim’de Honor 8C modelini resmiyete kavuşturacak.

Mayıs ayında satışa sunulan Honor 7C 137 dolarlık fiyatıyla oldukça ilgi görmüştü. Muhtemelen Honor 8C fiyatı da 150 dolar civarında olacaktır.

Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’da yer alan bilgilere göre Honor 8C özellikleri itibariyle orta segmentin giriş basamağına hitap edecek.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 450 yonga setinden alan Honor 8C, sistemini 4GB RAM ile destekleyecek. Dahili depolama alanı ise kullanıcının tercihine göre 32GB veya 64GB olacak.
3900 mAh kapasitesine sahip bir bataryadan beslenecek olan telefonun arka tarafında 13MP + 2MP’lik çift ana kamera kurulumu, ön tarafında ise 8MP’lik selfie kamerası yer alacak.

720 x 1520 piksel çözünürlüğünde 6.28 inçlik LCD ekranla gelecek olan telefonda hızlı şarj desteği de bulunacak.

Honor 8C özellikleri hakkındaki diğer detayları muhtemelen 11 Ekim’de öğreneceğiz. Telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı da netleşmiş değil.

iPhone Xs Max’ın maliyeti ortaya çıktı

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Apple Watch 4’ün bataryası küçük ama işlevi büyükApple Watch 4’ün bataryası küçük ama işlevi büyük
Apple Müzik, Spotify’a fark attıApple Müzik, Spotify’a fark attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor 8C teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme

Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü

1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü

Xbox Game Pass’in yeni oyunları

Xbox Game Pass’in yeni oyunları

OnePlus 6T, 17 Ekim’de görücüye çıkıyor

OnePlus 6T, 17 Ekim’de görücüye çıkıyor

General Mobile GM 9 Pro fark yaratacak

General Mobile GM 9 Pro fark yaratacak

Apple Watch 4’ün bataryası küçük ama işlevi büyük

Apple Watch 4’ün bataryası küçük ama işlevi büyük

Apple Müzik, Spotify’a fark attı

Apple Müzik, Spotify’a fark attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.