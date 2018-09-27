Honor 8C özellikleri ile cezbediyor

Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor uygun fiyatlı modelleriyle müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Honor geçtiğimi Mayıs ayında oldukça uygun bir etikete sahip olan Honor 7C’yi satışa sunmuştu. Bu cihazın hayli ilgi görmesi sonrasında Honor 8C’nin gelişi de erkene çekildi. Çinli üretici 11 Ekim’de Honor 8C modelini resmiyete kavuşturacak.

Mayıs ayında satışa sunulan Honor 7C 137 dolarlık fiyatıyla oldukça ilgi görmüştü. Muhtemelen Honor 8C fiyatı da 150 dolar civarında olacaktır.

Çinli sertifikasyon kurumu TENAA’da yer alan bilgilere göre Honor 8C özellikleri itibariyle orta segmentin giriş basamağına hitap edecek.

Gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 450 yonga setinden alan Honor 8C, sistemini 4GB RAM ile destekleyecek. Dahili depolama alanı ise kullanıcının tercihine göre 32GB veya 64GB olacak.

3900 mAh kapasitesine sahip bir bataryadan beslenecek olan telefonun arka tarafında 13MP + 2MP’lik çift ana kamera kurulumu, ön tarafında ise 8MP’lik selfie kamerası yer alacak.

720 x 1520 piksel çözünürlüğünde 6.28 inçlik LCD ekranla gelecek olan telefonda hızlı şarj desteği de bulunacak.

Honor 8C özellikleri hakkındaki diğer detayları muhtemelen 11 Ekim’de öğreneceğiz. Telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı da netleşmiş değil.

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