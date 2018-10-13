Honor 8C : Uygun fiyat güçlü birleşenler

Kısa süre önce ülkemizde de resmi bir şekilde hizmet vermeye başlayan Honor, geçtiğimiz gün orta segmente hitap eden uygun fiyatlı yeni bir model tanıttı. Honor 8C ismiyle tanıtılan cihaz 160 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Honor’un orta segmentteki uygun fiyatlı yeni modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 632 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti dört adet A73, dört adette A53 tabanlı Kryo çekirdeklerinden güç alıyor. Yani CPU tarafında, performans anlamında pek bir sorun çıkmayacaktır. Fakat GPU tarafında SD626’da kullanılan Adreno 506’nın tercih edilmesi, bazı oyunlarda performans sorunlarına neden olabilir.

Honor, orta segmentteki yeni modelinde 4GB’lık RAM kapasitesini yeterli görmüş. Ayrıca dahili depolama alanı da kullanıcı tercihine bağlı olarak 32GB ve 64GB olarak değişiyor.

Ön tarafın yüzde 86.6’sını kaplayan 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde 6.26 inçlik IPS LCD ekranla gelen Honor 8C, tasarım anlamında beklentileri karşılıyor.

Arka tarafında 13MP + 2MP’lik çift ana kamera modülü yer alan telefonun, selfie kamerası ise 8MP. 4000 mAh kapasitesine sahip oldukça büyük bir bataryadan beslenen Honor 8C, kutudan ilk çıktığında ise EMUI 8.2 destekli Android Oreo 8.1 ile çalışacak.

Telefonun 32GB’lık versiyonu 1100 yen (140 dolar), 64GB’lık versiyonu ise 1400 yen’den (160 dolar) satışa sunulacak.

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