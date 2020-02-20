HONOR EMUI 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı

EMUI 10 ile HONOR telefonlar, bilgisayara internet bağlantısı olmadan bağlanarak, fare ve klavye ile kontrol edilebilme özelliğine kavuşuyorlar. Böylece telefonunuzu elinize almadan da mesaj yazabiliyor, telefon uygulamalarını bilgisayar ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Bu yeni arayüz, menü geçişleri için yeni animasyonlar da barındırıyor.

Karanlık mod

Güncellenen EMUI 10 ile HONOR kullanıcıları, telefonlarının ara yüzünü karanlık modda kullanabiliyor. EMUI 10, yeni özelliklerinin dışında bir önceki 9.1 sürümüne göre performans iyileştirmeleri de sunuyor. Sistem kaynaklarını daha verimli kullanan EMUI 10, %25.7’ye varan performans artışı sağlayabiliyor.

EMUI 10'a geçen modeller

Sunulmaya başlanan EMUI 10 güncellemesi, Türkiye’de kullanıcılara Şubat ayından itibaren kademe kademe sunulmaya başlandı. Türkiye’deki tüm kullanıcıların güncellemeleri Şubat ve Mart aylarında alması bekleniyor.

13 Şubat günü HONOR 8X ile ülkemizde dağıtılmaya başlanan güncelleme takvimi ise modeller için şu şekilde:

8X – 13 Şubat 2020

10 – 17 Şubat 2020

10 Lite & 20 Lite – 20 Şubat 2020

9X & 20 – 25 Şubat 2020

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